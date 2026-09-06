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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Đức Anh – Tín Nghĩa trúng gói thầu hơn 17,2 tỷ, lắp đặt tuyến ống xã An Viễn

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 thuộc dự án “Lắp đặt tuyến ống xã An Viễn”, với giá trúng thầu hơn 17,2 tỷ đồng.

Thục Anh

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-CN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Lắp đặt tuyến ống xã An Viễn”, mã E-TBMT IB2600339095-00.

Dự án có tổng mức đầu tư 23.774.065.811 đồng, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2026.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay thương mại. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang mã số PL2600191939 được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 30/6/2026.

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Nguồn MSC

Gói thầu hơn 17,9 tỷ đồng, một liên danh tham dự

Gói thầu số 6 có giá gói thầu được phê duyệt là 17.980.806.200 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 120 ngày.

Tại thời điểm đóng thầu và mở thầu ngày 23/7/2026, Hệ thống e-GP ghi nhận duy nhất Liên danh dự thầu An Viễn nộp E-HSDT, với giá dự thầu 17.222.386.989 đồng.

Sau quá trình đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật, hồ sơ của liên danh đạt 742/721 điểm theo nội dung đánh giá được ghi nhận.

Trên cơ sở báo cáo của Tổ chuyên gia đấu thầu, chủ đầu tư đã phê duyệt Liên danh dự thầu An Viễn trúng thầu với giá 17.222.386.989 đồng.

So với giá gói thầu được phê duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 758.419.211 đồng, tương đương khoảng 4,22%.

Theo thông tin được cung cấp, trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ, gói thầu không phát sinh yêu cầu làm rõ, kiến nghị hoặc khiếu nại từ phía các nhà thầu.

Lắp đặt hơn 34 km tuyến ống cấp nước

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT, gói thầu triển khai lắp đặt khoảng 34.465 m tuyến ống nhựa HDPE với các đường kính OD225, OD160, OD110 và OD63.

Các tuyến ống được lắp đặt dọc đường Trảng Bom - An Viễn (ĐT.777), đường Trần Vĩnh Lộc, đường KCN Giang Điền cùng các tuyến đường liên ấp và đường hẻm trên địa bàn xã An Viễn.

Biện pháp thi công kết hợp đào hở cuốn chiếu và khoan ngầm băng đường tại 4 vị trí giao thông trọng điểm, nhằm hạn chế tác động đến mặt đường hiện trạng.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm đồng hồ đo lưu lượng điện từ chuẩn IP68, hệ thống van xả khí, van xả cặn và các trụ cứu hỏa D100 bằng gang cầu 3 họng theo tiêu chuẩn TCVN 6379-2024.

Thông tin về liên danh trúng thầu

Liên danh dự thầu An Viễn gồm hai thành viên.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Anh là thành viên đứng đầu liên danh, có mã số thuế 0310693971, trụ sở tại TP.HCM và hoạt động từ năm 2011.

Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp đã tham gia 112 gói thầu, trúng 73 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận trên hệ thống là 1.540.087.901.225 đồng. Trong đó, tại địa bàn Đồng Nai, doanh nghiệp đã tham gia 65 gói thầu.

Thành viên còn lại là Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Tín Nghĩa, mã số thuế 0315661740, thành lập năm 2019.

Doanh nghiệp này đã tham gia 37 gói thầu và trúng 24 gói, với tổng giá trị trúng thầu 72.248.132.374 đồng. Riêng tại Đồng Nai, doanh nghiệp đã thực hiện 30 gói thầu.

Quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua mạng

Trao đổi về các quy định áp dụng trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu IB2600339095-00 cần được xem xét trên cơ sở các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Theo luật sư, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với việc quy trình lựa chọn nhà thầu không hợp lệ. Việc đánh giá cần căn cứ vào toàn bộ hồ sơ, quá trình phát hành E-HSMT, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và các tài liệu được công bố theo quy định.

Đối với gói thầu này, các mốc thời gian được ghi nhận gồm đóng, mở thầu ngày 23/7/2026; đánh giá E-HSDT trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 24/7/2026; thương thảo hợp đồng ngày 27/7/2026 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 4/8/2026.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục cần bảo đảm yêu cầu về công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu.

Gói thầu số 6 là một trong các hạng mục thuộc dự án “Lắp đặt tuyến ống xã An Viễn”, có tổng mức đầu tư hơn 23,7 tỷ đồng. Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, các bước tiếp theo sẽ được triển khai theo quy định và kế hoạch thực hiện dự án.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Đồng Nai #gói thầu #tuyến ống #cấp nước #xây dựng #đấu thầu

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