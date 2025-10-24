Hà Nội

Xã hội

Đối tượng trốn nã liên quan đường dây vận chuyển 18 bánh heroin 'sa lưới'

Sau hơn 06 năm lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Ngọc Quyết ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) là đối tượng bị truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin 'sa lưới'.

Thanh Hà

Ngày 24/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 06 năm lẩn trốn tại Lào. Đây là đối tượng truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin được phát hiện trên địa bàn TP Vinh (cũ).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 00h30 ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên tuyến đường đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú, TP Vinh (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ) đi trên xe ô tô bán tải mang BKS 37C-31571 thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một va li màu hồng chứa 18 bánh heroin, có tổng khối lượng 6408,71g.

images2051176-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và khởi tố tiến hành điều tra. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 05 đối với Nguyễn Ngọc Quyết về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh chuyên án, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan bắt giữ đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 22/10/2025 tại bản Đống Na Xốk, huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại CHDCND Lào và đơn vị chức năng nước CHDCND Lào bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết và áp giải an toàn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

