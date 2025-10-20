Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, Nguyễn Ngọc Lân đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy trên địa bàn biên giới.

18-ngan-vien-ma-tuy-3211-871.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Lân cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h20, ngày 16/10, tại xã Lìa, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh BĐBP, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (53 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bao tải chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động, một xe mô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
