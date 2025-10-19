Hà Nội

Xã hội

Bắt đôi tình nhân ở Đà Nẵng vì liên quan đến ma túy

Kết quả test nhanh cho thấy Sự và My đều dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thanh Hà

Ngày 19/10, thông tin từ Công an xã Tây Hồ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Tấn Sự (SN 1990, tên thường gọi “Bảo Hiền”, trú thôn Tân Phú, xã Tây Hồ) và Nguyễn Thị My (SN 1989, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”.

point-blur-oct192025-1416311.jpg
Đối tượng Huỳnh Tuấn Sự cùng tang vật tại nơi ở.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an xã Tây Hồ phát hiện Huỳnh Tấn Sự là người nghiện ma túy đang điều trị bằng Methadone có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bí mật theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Ngay sau đó, Công an xã triệu tập Huỳnh Tấn Sự và Nguyễn Thị My (sống chung như vợ chồng) để làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

img-20251019-1427481.jpg
Tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Tấn Sự, lực lượng chức năng thu giữ 3,36g tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Trị

Đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Xuân N. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 09/10/2025, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt phối hợp Đồn Biên phòng Triệu Vân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân N. (SN 2003, trú tại thôn 9, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục C04 đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngày 10/10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), công bố đường dây nóng 0769.04.04.04 nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức và người dân về tội phạm, tệ nạn ma túy.

aa.jpg
Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7. (Ảnh: H.A).
Xem chi tiết

Xã hội

Khám nhà, Công an Lai Châu phát hiện hai bố con tàng trữ ma túy

Theo điều tra, cả hai bố con Cá và Hảnh đều đi vào con đường tệ nạn xã hội, gây thêm cái chết trắng cho những người khác.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hồi 11h30 ngày 7/10, tổ công tác Công an xã Sin Suối Hồ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an, ninh trật tự tại khu vực bản Lở Thàng 1, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Phát hiện bắt quả tang Lù Văn Kảnh, sinh năm: 2001, trú tại bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon nhỏ, Kảnh khai nhận là heroin (0,18g). Qua đấu tranh ban đầu Kảnh khai mua được của Trần Văn Hảnh, sinh năm, sinh năm 1992, trú tại Bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), đang trên đường mang đi sử dụng thì bị Công an xã phát hiện, bắt giữ.

image-26.png
Đối tượng Trần Văn Cá và Trần Văn Hảnh cùng tang vật.
Xem chi tiết

