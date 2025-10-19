Bắt đôi tình nhân ở Đà Nẵng vì liên quan đến ma túy

Kết quả test nhanh cho thấy Sự và My đều dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an xã Tây Hồ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Tấn Sự (SN 1990, tên thường gọi “Bảo Hiền”, trú thôn Tân Phú, xã Tây Hồ) và Nguyễn Thị My (SN 1989, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Huỳnh Tuấn Sự cùng tang vật tại nơi ở.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an xã Tây Hồ phát hiện Huỳnh Tấn Sự là người nghiện ma túy đang điều trị bằng Methadone có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bí mật theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Ngay sau đó, Công an xã triệu tập Huỳnh Tấn Sự và Nguyễn Thị My (sống chung như vợ chồng) để làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Tấn Sự, lực lượng chức năng thu giữ 3,36g tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy: