Triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng ở Lạng Sơn

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hải và Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, hồi 11h ngày 14/10, tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Hải (sinh năm 1970, trú tại khối 9, phường Đông Kinh) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1956, trú tại ngõ 1, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 10 túi nilon chứa 2.191 viên nén màu hồng và 20 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1967, trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Phùng Ngọc Bích (sinh năm 1969, trú tại đường Nguyễn Trung Trực, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Phùng Thị Ngọc Bích và tang vật thu giữ.

Khám xét nơi ở của Phùng Ngọc Bích, cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại ma túy, gồm: 171 viên ma túy Methamphetamine (16,685g), 19 viên ma túy MDMA (10,831g), 43,841g ketamine và 9,927g Methamphetamine dạng tinh thể. Qua đấu tranh, đã làm rõ 4 đối tượng trên cùng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Đào cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào.

Đào đã trực tiếp chỉ đạo Hải và Hùng thực hiện giao dịch, vận chuyển ma túy giao cho Bích tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

