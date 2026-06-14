Đối thủ trượt vì bảo lãnh dự thầu, Công ty Miền Nam trúng gói thầu hơn 5 tỷ tại tỉnh Tây Ninh

Công ty Miền Nam vừa được công bố trúng thầu khi đối thủ vướng lỗi cơ bản về bảo đảm dự thầu. Tuy nhiên, với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 7,8% vẫn là một điểm sáng đáng ghi nhận trong công tác quản lý vốn đầu tư công tại địa phương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh - Trần Hồng Phong đã ký ban hành Quyết định số 120/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty CP Xây Dựng - Giao Thông - Dịch Vụ - Thương Mại Miền Nam

Quyết định số 120/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Con số biết nói và nỗ lực tối ưu hóa đầu tư công

Gói thầu xây lắp nêu trên được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã. Theo Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 28/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được ấn định ở mức 5.810.479.057 đồng.

Kết thúc quá trình đánh giá, giá trúng thầu của Công ty CP Xây Dựng - Giao Thông - Dịch Vụ - Thương Mại Miền Nam (Công ty Miền Nam) được công bố là 5.356.452.000 đồng. Mức giá này đã bao gồm toàn bộ thuế, phí và các chi phí liên quan để thực hiện trọn gói hợp đồng trong thời gian 180 ngày.

Như vậy, thông qua nền tảng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quá trình cạnh tranh đã giúp chủ đầu tư tiết giảm cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 454 triệu đồng. Biên độ tiết kiệm kinh tế đạt xấp xỉ 7,8%. Trong bối cảnh công tác quản lý đầu tư công đang được siết chặt theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, một gói thầu cấp xã đạt tỷ lệ tiết kiệm vượt ngưỡng 6% được xem là con số vô cùng tích cực, thể hiện nỗ lực không nhỏ của cả chủ đầu tư lẫn đơn vị trúng thầu trong việc tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn ngân sách.

Nút thắt bảo lãnh dự thầu

Dù kết quả cuối cùng mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, diễn biến bên trong của quá trình mở và chấm thầu lại khơi gợi nhiều dấu hỏi về chất lượng cạnh tranh. Dữ liệu trích xuất từ biên bản mở thầu cho thấy gói thầu thu hút hai nhà thầu tham gia là Công ty Miền Nam và Liên Danh Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công.

Đáng chú ý, cuộc đua song mã này đã kết thúc chóng vánh, theo báo cáo đánh giá E-HSDT do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông HTB thực hiện ngày 25/05/2026, Liên Danh Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu tiên quyết về tính hợp lệ. Cụ thể, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu do liên danh này nộp trên hệ thống ngắn hơn so với yêu cầu bắt buộc quy định tại mục 18.2 của bảng dữ liệu đấu thầu trong E-HSMT.

Việc một nhà thầu mang danh "liên danh" để tham gia một gói thầu trị giá gần 6 tỷ đồng nhưng lại vấp ngã bởi một lỗi hành chính sơ đẳng nhất - thời hạn của thư bảo lãnh dự thầu - là một hiện tượng cần được phân tích thấu đáo. Lỗi sai này là do sự yếu kém thực sự về mặt nghiệp vụ đấu thầu của bộ phận làm hồ sơ, hay đằng sau đó là một sự tham gia mang tính chất "đệm bước", nộp hồ sơ chỉ để làm tròn vai và làm nền cho đối thủ?

Dù nguyên nhân là gì, sự thiếu chuẩn bị của Liên Danh Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công đã vô tình hoặc hữu ý trải thảm cho Công ty Miền Nam bước vào vòng đánh giá kỹ thuật và tài chính. Ở góc độ tích cực, dẫu không còn áp lực cạnh tranh trực tiếp từ đối thủ, Công ty Miền Nam vẫn không lựa chọn chiến lược "neo giá" sát trần mà chủ động đề xuất mức giảm giá gần 8%. Điều này cho thấy tư duy kinh doanh dài hạn và trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tài chính với địa phương của doanh nghiệp đến từ TP HCM.

Năng lực của Công ty Miền Nam

Công ty CP Xây Dựng - Giao Thông - Dịch Vụ - Thương Mại Miền Nam (MSDN: vn0302278040), có địa chỉ tại số 13 Khu Phố 3 Đường Số 8, Phường Tân Thuận, TP HCM, được thành lập năm 2009 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2021.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 83 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 30 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 176.456.715.839 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 69.200.660.920 đồng, với vai trò liên danh: 107.256.054.919 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 94.72%

Góc nhìn chuyên gia: Cần duy trì tính minh bạch và cạnh tranh thực chất

Bình luận về yếu tố pháp lý tại gói thầu này, luật sư Nguyễn Thị Hương, một chuyên gia am tường về pháp luật đầu tư công phân tích, bảo đảm dự thầu là chốt chặn quan trọng nhất để xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu. Khi tổ chuyên gia phát hiện thư bảo lãnh bị thiếu ngày hiệu lực so với quy định của E-HSMT, việc đánh trượt nhà thầu là bắt buộc và hoàn toàn tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Sự nghiêm minh này là cần thiết để bảo vệ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khỏi các bộ hồ sơ rác. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cũng cần có cơ chế rà soát chéo đối với các nhà thầu thường xuyên vướng lỗi sơ đẳng này để ngăn chặn triệt để vấn nạn "quân xanh quân đỏ", trả lại sự cạnh tranh thực chất cho thị trường.

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ đánh giá, chúng ta cần phân định rạch ròi giữa hiện tượng "một mình một ngựa" và "hiệu quả tiết kiệm". Việc gói thầu chỉ còn một ứng viên lọt vào vòng tài chính là điều không ai mong muốn vì nó triệt tiêu sự so găng về giá. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tại dự án Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công lại mang về tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 7,8%. Con số này vượt xa mức kỳ vọng thông thường và xứng đáng được biểu dương. Nó cho thấy Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ đã xây dựng một bộ dự toán khá chuẩn xác, đồng thời tạo được áp lực vô hình khiến nhà thầu phải chào mức giá sát với năng lực thực tế nhất.