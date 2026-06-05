Công ty Bá Tòng trúng gói thầu xây lắp hơn 1,4 tỷ đồng tại Long Phước

Hiện đại hóa hạ tầng giao thông cơ sở tại xã Long Phước

Thời gian qua, việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Tại xã Long Phước, thành phố Đồng Nai, công tác hiện đại hóa giao thông nông thôn tiếp tục ghi nhận bước đi mới thông qua việc phê duyệt và triển khai dự án nâng cấp tuyến hạ tầng giao thông quan trọng phục vụ trực tiếp cho đời sống dân sinh.

Cụ thể, theo tìm hiểu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vừa qua Chủ tịch UBND xã Long Phước - Trần Văn Thân đã ký phê duyệt Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/05/2026 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hẻm 814, ấp 8, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai.

Dự án này có tổng mức đầu tư được xác định là 1.890.084.953 đồng. Trong cơ cấu phân bổ nguồn vốn, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị cụ thể là 1.475.418.017 đồng, phần còn lại dành cho các chi phí tư vấn, quản lý dự án và dự phòng theo quy định. Quy mô kỹ thuật của công trình bao gồm chiều dài tuyến khoảng 495m kết hợp với 10m vuốt nối, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B, kết cấu mặt đường bằng bê tông đá 1x2 M250 với độ dày tiêu chuẩn 18cm trên lớp cấp phối đá dăm gia cố.

Định lượng tài chính từ kết quả chỉ định thầu rút gọn

Để triển khai hạng mục cốt lõi của dự án hạ tầng này, Phòng Kinh tế xã Long Phước, thành phố Đồng Nai được giao vai trò chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Vào ngày 12/05/2026, ông Nguyễn Tấn Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước, đã ký Quyết định số 87/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Gói thầu số 01 (Xây dựng): Xây lắp được thiết lập với giá dự toán bằng đúng chi phí xây dựng là 1.475.418.017 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách xã thuộc danh mục vốn đầu tư công. Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là chỉ định thầu rút gọn, phương thức loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện hợp đồng tối đa trong vòng 45 ngày.

Tiến trình lựa chọn nhà thầu sau đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng việc ban hành kết quả lựa chọn đơn vị thi công. Ngày 26/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước - Nguyễn Tấn Lâm tiếp tục ký phê duyệt Quyết định số 119/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp nêu trên. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án là Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng, một doanh nghiệp có mã số thuế 3600728484, đặt trụ sở chính tại số 459, ấp 1B, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai.

Về mặt tài chính, giá chỉ định thầu trúng thầu được phê duyệt tại quyết định là 1.401.647.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu ban đầu là 1.475.418.017 đồng, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho ngân sách địa phương thông qua bước thương thảo chỉ định thầu rút gọn này đạt 73.771.017 đồng. Tỷ lệ giảm giá tương đương khoảng 5%. Đây được xem là một mức tiết kiệm đáng ghi nhận đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu cơ sở, đồng thời phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về quy trình chỉ định thầu rút gọn, phân đoạn thương thảo về giá đòi hỏi tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu phải đạt từ 5% trở lên đối với các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp.

Quyết định số 119/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp và ý kiến của giới chuyên môn

Phân tích sâu hơn từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng là cái tên quen thuộc trong phân khúc xây dựng hạ tầng giao thông cấp cơ sở tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 24 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận tỷ lệ trúng thầu rất cao khi giành chiến thắng tại 23 gói thầu và chỉ để trượt duy nhất 1 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu này đạt con số khoảng 75.617.414.266 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị trong hạn mức quy định là một giải pháp hợp pháp và hữu hiệu nhằm tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, giảm thiểu chi phí hành chính và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án cho các chủ đầu tư cấp xã. Quy trình này hiện được điều chỉnh chặt chẽ bởi Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh rằng, dù áp dụng quy trình rút gọn, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu trong việc xác minh năng lực thực tế của nhà thầu và bảo đảm tính tối ưu của giá thành vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế tối cao của pháp luật đấu thầu hiện hành. Việc công khai rộng rãi các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là minh chứng cho việc thực thi quyền giám sát của nhân dân đối với công tác sử dụng ngân sách quốc gia.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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