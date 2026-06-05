Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 2,59 tỷ đồng ở An Viễn về tay Công ty Long Thuận

Dự án nâng cấp đường tại xã An Viễn vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu qua mạng khi chỉ có một nhà thầu tham dự với giá trị tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Đông Anh

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Viễn, TP Đồng Nai vừa qua đã chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường, mương thoát nước tuyến đường số 2 Khu A Tân Lâm.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện thông qua văn bản ký số ngày 28/05/2026 bởi Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Viễn. Dự án đầu tư công này trước đó đã được thông qua dựa trên Quyết định phê duyệt dự án số 323/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã An Viễn ký phê duyệt ngày 18/03/2026.

Căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ Biên bản mở thầu trực tuyến mã số E-TBMT IB2600186934 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) do bên mời thầu công khai, gói thầu xây lắp này có mức giá dự toán được phê duyệt ban đầu là 2.590.617.246 đồng. Hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu được xác định là chào hàng cạnh tranh qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công công trình là 120 ngày.

Đến thời điểm đóng thầu trên hệ thống công khai, chỉ ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phát triển Long Thuận (có địa chỉ trụ sở tại số 166/3, ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, mã số thuế 3600821740).

Doanh nghiệp này nộp hồ sơ với mức giá dự thầu là 2.565.388.911 đồng và sau đó được công bố trúng thầu sát nút với chính mức giá này. Sau quá trình đánh giá, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho nguồn ngân sách nhà nước đạt 25.228.335 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công ở mức khoảng 0,973%.

z7895610877122-d6dcff6f37cfa0974111e7ea4ec4b33c.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường, mương thoát nước tuyến đường số 2 Khu A Tân Lâm. (Nguồn MSC)

Trích xuất dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phát triển Long Thuận là một cái tên quen thuộc trong phân khúc đầu tư công hạ tầng tại TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 54 gói thầu trên toàn quốc, trong đó ghi nhận kết quả trúng 40 gói, trượt 4 gói và hiện có 10 gói thầu chưa công bố kết quả chính thức. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt con số khoảng 188.127.400.450 đồng.

Phân tích dưới góc độ pháp lý và quản lý kinh tế đối với hoạt động đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định rằng, mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC là hướng tới việc xây dựng một môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế và nâng cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Khi một gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dù được tổ chức đấu thầu công khai qua mạng trực tuyến, nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt dưới mức 1%, điều này đặt ra yêu cầu khách quan đối với các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn mời thầu trong việc nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng thị trường.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng #Chính sách đấu thầu công khai #Năng lực doanh nghiệp xây dựng #Quy định cạnh tranh trong đấu thầu #Chính sách kiểm soát cổ đông nhà thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xã Hòa Trí: Hiệu quả đầu tư công nhìn từ gói thầu chỉ định tiết kiệm 0 đồng

UBND xã Hòa Trí giao gói thầu xây lắp bãi rác hơn 1,3 tỷ đồng cho một doanh nghiệp địa phương với giá trúng thầu trùng khít hoàn toàn với giá dự toán.

UBND xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một gói thầu xây lắp quy mô hơn 1,3 tỷ đồng thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã. Đáng chú ý, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của doanh nghiệp được lựa chọn trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán được duyệt, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức 0 đồng.

Cụ thể, theo Quyết định số 351/QĐ-CTUBND ban hành ngày 20/3/2026 do Chủ tịch UBND xã Hòa Trí ký phê duyệt, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp và mở rộng bãi rác xã (điểm bãi rác Ninh Thượng cũ) đã được giao cho một doanh nghiệp địa phương thực hiện. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát. Giá trị hợp đồng xây lắp được xác định là 1.339.424.000 đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 75 ngày. Nguồn vốn tổ chức thực hiện được trích từ nguồn ngân sách xã dành cho đầu tư xây dựng cơ bản tập trung.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bắc Ninh Hòa tiết kiệm 5% ngân sách từ dự án hạ tầng giao thông

Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn, dự án xây dựng đường giao thông nông thôn xã Bắc Ninh Hòa đạt hiệu quả tiết kiệm ngân sách công khoảng 5%.

Đơn vị hành chính cấp xã đang ngày càng chứng minh vai trò tự chủ và trách nhiệm giải trình cao trong công tác quản lý đầu tư công công khai, minh bạch. Ghi nhận tại dự án xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Hòa Thiện 2, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, việc thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đóng góp thiết thực vào việc tối ưu hóa nguồn lực ngân sách địa phương.

Dự án Đường BTXM đoạn từ Cầu bến Miễu đi kênh Tây nối dài được triển khai xây dựng tại thôn Hòa Thiện 2, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ đời sống dân sinh. Trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định số 35/KQTĐ ngày 06/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Bắc Ninh Hòa, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký phê duyệt dự án tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 07/5/2026. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt cụ thể là 2.387.461.000 đồng, trong đó dự toán chi phí xây dựng đóng vai trò cốt lõi với giá trị 1.998.538.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã D'Ran chỉ định thầu gói xây lắp Diom B: Đơn vị nào đã trúng thầu sát giá?

Gói thầu số 03 dự án đường Diom B vừa được xã D'Ran chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tú Thọ Lộc với giá hơn 1,7 tỷ đồng

Hoạt động đầu tư công tại xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng) thời gian gần đây ghi nhận sự sôi động với hàng loạt dự án hạ tầng nông thôn được phê duyệt và triển khai. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thực hiện dự án, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến quy trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Điển hình là gói thầu số 03 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng, sửa chữa đường giao thông nông thôn thôn Diom B vừa được phê duyệt kết quả trúng thầu.

Chỉ định thầu trong 24 giờ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới