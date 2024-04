Bất ngờ với nhan sắc hiện tại của hot girl nhóm hài BB&BG

Lâm Á Hân (SN 1994, TPHCM) từng là thành viên nữ nổi bật nhất của nhóm hài BB&BG. Cô được yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, cuốn hút cùng gương mặt xinh xắn chuẩn hot girl. Á Hân còn có mối tình ngọt ngào với Minh Tú (Tuti) - cũng là thành viên của BB&BG - nhưng cả hai chia tay sau khoảng 6 năm bên nhau: "Thời gian quen Tú có thể nói là từ thời thiếu niên cho đến khi sắp thanh xuân, mình không suy nghĩ nhiều. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, khi mình vẫn còn trẻ con" Sau khi chia tay Minh Tú, Lâm Á Hân cũng không còn xuất hiện nhiều trong các sản phẩm của BB&BG và cũng dần rời nhóm. Sau khi tách nhóm hoạt động độc lập, nữ diễn viên 9X kết hôn với DJ Phạm Hồng Hải rồi sinh con trai đầu lòng. Chuyện tình của cả 2 khá ồn ào khi cuối năm 2016, cô gây chú ý khi livestream cho biết đang chuẩn bị thủ tục ly hôn vì chồng bạo hành và liên tục ngoại tình. Trước đó, BB Trần và Kim Nhã cho biết mình từng khuyên cựu thành viên đừng yêu Phạm Hồng Hải nhưng không được. Thậm chí khi ấy, Lâm Á Hân còn đăng đàn chỉ trích các bạn, tuyên bố mình không còn liên quan đến BB&BG. Ngoài chuyện tình yêu ồn ào, cô cùng từng tham gia The Face 2018 nhưng đã sớm rút khỏi chương trình. Cựu hot girl từng được mời đóng MV của một số ca sĩ như Lynk Lee, Anh Duy,… Ngoài Lâm Á Hân, Kim Nhã cũng là một cái tên đình đám nổi lên từ những clip với nhóm hài BB&BG. Cô có tên đầy đủ Vũ Trần Kim Nhã, SN 1990, TPHCM Vốn có lợi thế về ngoại hình, Kim Nhã được mẹ cho học lớp người mẫu vào năm 18 tuổi. Đây là cơ duyên giúp cô gặp gỡ và có tình bạn thân thiết với BB Trần. Năm 2016, Kim Nhã tạo 'cơn sốt' khi trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào nhà chung Vietnam's Next Top Model. Tuy không tiến sâu, dấu ấn của Kim Nhã vẫn in đậm trong lòng khán giả. Đến hiện tại, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với BB Trần. Trải qua 2 lần ly hôn, cuối năm 2023, Kim Nhã sinh con đầu lòng với người yêu. Hiện tại, Kim Nhã sống cùng mẹ và con gái, đồng thời kinh doanh cửa hàng hoa và quà.

