Lý do Spa Ruby bị xử phạt 65 triệu, đình chỉ hoạt động

Ngày 26/1, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, bà Hồ Thị Kim Phượng (Chủ hộ kinh doanh Spa Ruby, số 42, đường số 110, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bị xử phạt số tiền 65 triệu đồng.

Spa Ruby bị xử phạt 65 triệu đồng, đình chỉ hoạt động - Ảnh minh họa

Cơ sở này có các hành vi vi phạm: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Ngoài việc xử phạt hành chính, Thanh tra Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở này cho đến khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ theo quy định. Đồng thời, buộc cơ sở này phải nộp lại 5 triệu đồng, đây là số tiền bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm có được.

Trong đợt này, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Double N Aesthetics Việt Nam (60-62, đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1).

Công ty này vi phạm 4 lỗi, gồm không niêm yết giá khám chữa bệnh; không ghi chép sổ khám chữa bệnh đúng quy định; người hành nghề không có giấy phép; không lập hồ sơ; bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.