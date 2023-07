Suýt hỏng mắt khi cắt mí và loạt tai nạn vì phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng vùng mí trên 2 mắt sưng nề, bầm tím, kết mạc đỏ ngầu, không thể mở mắt và cảm thấy đau nhức do cắt mí hỏng.



Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, bệnh nhân không hài lòng với "cửa sổ tâm hồn" vì mắt to mắt bé nên đã lên mạng tìm kiếm thông tin để cắt mí mắt.

Sau khi tìm kiếm, bệnh nhân thấy một trang facebook thông báo "tuyển mẫu cắt mí" cho học viên nên đã gọi điện cho spa và được nhân viên hứa hẹn sẽ có đôi mắt đều nhau, to tròn.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân thấy mắt bị đau nhức, sưng húp và chảy dịch nhiều. Nhân viên spa giải thích đây là biểu hiện bình thường sau cắt mí và sẽ giảm dần. Đến ngày thứ 2, mắt vẫn tiếp tục chảy dịch, sưng húp, bầm tím, đau nhức, không thể mở mắt. Do mắt rất khó chịu nên bệnh nhân đã tới bệnh viện "cầu cứu" bác sĩ.

Nữ bệnh nhân mắt bị mưng mủ, biến dạng do cắt mí hỏng tại cơ sở không có chuyên môn. Ảnh: Người Lao Động. Tại bệnh viện, bác sĩ Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, đây là tình trạng biến chứng tụ máu, tụ dịch vết mổ sau phẫu thuật cắt mí.



Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý tình trạng tụ máu, tụ dịch và phục hồi lại các tổ chức vùng mắt theo lớp giải phẫu bình thường.

Trước đó, nhiều người cũng gặp phải những tai nạn đáng sợ khi cắt mí tại spa hay cơ sở thẩm mĩ "chui". Tháng 12/2022, Bệnh viện Thẩm mỹ JW tại TP HCM tiếp nhận một nữ bệnh nhân 60 tuổi trong tình trạng mí mắt dưới không thể khép lại sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Báo Tiền Phong đưa tin, sau khi cắt mí mắt làm đẹp tại spa ở Bến Tre, người phụ nữ 60 tuổi đã không nhắm được mắt. Bệnh nhân thường xuyên chảy nước mắt sống, nguy cơ viêm kết mạc đe dọa nghiêm trọng tới thị lực.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW tại TPHCM, đây là trường hợp bị lật mi rất nặng. Sau khi cắt, mí dưới cả hai mắt bệnh nhân bị lật ngược, chảy nước mắt liên tục. Cơ sở đã tiến hành khâu để khép mí mắt nhưng bất thành. Suốt 3 năm qua, bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Để khắc phục di chứng cho người bệnh, phương pháp tối ưu nhất là thực hiện ghép da để giúp bệnh nhân có thể nhắm được mắt gần như bình thường.

Vào tháng 8/2022, một phụ nữ bị hỏng mắt sau khi cắt mí ở cơ sở thẩm mĩ "chui". Theo báo Sức khỏe & Đời sống, nữ bệnh nhân 41 tuổi cắt mí mắt thẩm mỹ tại một thẩm mỹ viện tư ở quận Gò Vấp (TPHCM).

"Trong lúc chích tê để cắt tạo mí, đầu nhọn của kim tiêm đâm 2 lỗ xuyên vào củng mạc - lớp ngoài bảo vệ của mắt cũng là phần màu trắng của mắt và 2 lỗ kim ở giác mạc - lòng đen của mắt. Lực đâm kim mạnh đến nỗi gây lủng và vỡ thủy tinh thể", bác sĩ của Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết.

Ê-kip phẫu thuật đã tiến hành khâu 2 lỗ ở củng mạc, 2 lỗ giác mạc cho bệnh nhân. Tuy nhiên, thị lực của bệnh nhân khó bảo tồn.

Tháng 4/2021, một nữ sinh viên 18 tuổi tại Hà Nội mất thị lực do biến chứng sau cắt mí tại một spa gần nhà.



Theo VTV, qua quen biết chủ cơ sở spa gần nhà, mẹ của bé gái dẫn con mình đến cắt mí với mong muốn xóa bỏ đôi mắt 1 mí lờ đờ để giúp con mình có đôi mắt to tròn, sắc nét hơn.

Tuy nhiên, sau cắt mí, mắt bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường: 2 mắt luôn trong trạng thái lờ đờ, mắt nặng mở khó, tròng mắt đỏ, mỏi mắt, thị lực giảm, sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần tiếp xúc với môi trường bụi, ánh nắng, gió bệnh nhân cảm thấy đau nhức mỏi, chảy nước mắt liên tục rất khó chịu.

Giám đốc Viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê trực tiếp tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân khi đó chia sẻ: "Trường hợp của bệnh nhân này là một ca mí hỏng nặng, cháu bé mới 18 tuổi da mí mắt còn non đã trải qua 2 lần cắt mí dẫn đến tình trạng đứt cơ nâng mi gây liệt cơ, các khối sẹo và khối thớ cơ mí mắt co dính bám chặt vào trần hốc mắt, tổ chức mỡ bị lấy đi quá nhiều, 2 mí mắt lệch không cân xứng. Vấn đề quan trọng đội ngũ bác sĩ chúng tôi quan tâm lúc này làm sao để vừa cải thiện được thẩm mỹ cho bệnh nhân và vừa phải khắc phục được các biến chứng do mí lỗi hỏng gây ra như chảy nước mắt, đau nhức mỏi mắt…".

Các bác sĩ sau đó sử dụng kỹ thuật sửa mí lỗi hỏng DeepTech Med để phục hồi lại mức độ thẩm mỹ mắt cho bệnh nhân cũng như hồi phục được các biến chứng do mắt lỗi hỏng gây ra. Bệnh nhân cũng được hướng dẫn chăm sóc mắt theo chỉ định và từ 3-6 tháng nếp mí sẽ bắt đầu ổn định, bình phục đẹp tự nhiên.

Để tránh những tai biến trong phẫu thuật tạo hình mí mắt, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên đến các bệnh viện, các cơ sở y tế được cấp phép để thăm khám, làm đẹp.

