Loại rau “siêu thực phẩm” giúp bảo vệ sức khoẻ

Bông cải xanh là loại rau xanh có hình dạng giống một cái cây thu nhỏ. Nó thuộc về loài thực vật được gọi là Brassica oleracea, cùng "gia đình" cải xoăn và súp lơ trắng, đều chung họ rau cải.

Họ bông cải xanh thực tế được chia làm 3 loại: Súp lơ xanh (bông cải xanh Calabrese); Rau mầm bông cải xanh; Súp lơ tím (hay còn gọi bông cải tím).

Bông cải xanh được ví như là một “siêu thực phẩm” vì nhiều giá trị dinh dưỡng. Nó là một trong những loại rau giàu chất xơ và dinh dưỡng nhất. Mỗi cốc bông cải xanh chứa khoảng 5 g chất xơ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện táo bón và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Không chỉ vậy, bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, vitamin B, kali, sắt và mangan. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong loại rau này cũng giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Bông cải xanh là một loại rau rất giàu dinh dưỡng có đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Trong thành phần dinh dưỡng của bông cải xanh có 90% là nước, 7% carbohydrates, 3% protein và hầu như là không có chất béo.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe quan trọng của bông cải xanh:

Làm chậm thoái hóa khớp

Một nghiên cứu mới ra của Đại học East Anglia (UEA) ở Anh, được công bố trên tạp chí Arthritis & Rheumatism đã xác định sulforaphane, một hợp chất được tìm thấy rất nhiều trong bông cải xanh, giúp phòng ngừa bệnh viêm xương khớp ở chuột. Sulforaphane thể hiện khả năng chống viêm và chịu trách nhiệm về việc làm chậm sự phân hủy của sụn khớp. Các nhà nghiên cứu này cho rằng phát hiện này sẽ hỗ trợ thêm nhiều cho việc điều trị bệnh viêm xương khớp, không chỉ dừng lại ở thuốc và phẫu thuật mà còn liên quan đến chế độ ăn uống, lối sống.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Bông cải xanh thực sự có khả năng giải độc cơ thể và đặc biệt là có đặc tính chống ung thư. Cụ thể bông cải xanh đã được chứng minh là có liên quan tới sự suy giảm nguy cơ mắc ung thư vú, bàng quang, đại tràng và buồng trứng. Hai hóa chất thực vật có trong bông cải xanh là indoles và isothiocyanates – đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng indole-3-carbinol có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư liên quan đến nội tiết tố, chẳng hạn như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu khác, được thực hiện tại Johns Hopkins University School of Medicine ở Baltimore cho rằng sulforaphane trong bông cải xanh giúp kích thích hoạt động của một nhóm enzyme chống ung thư. Ngoài ra, beta-carotene trong bông cải xanh biến thành vitamin A trong cơ thể, cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Chống trầm cảm

Elizabeth Some, tác giả của cuốn sách Eat Your Way to Happiness nói rằng, bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào của vitamin B folate thúc đẩy tâm trạng. Các tế bào của não sẽ không hoạt động nếu không có nó. Vì thế không có gì ngạc nhiên nếu thiếu hụt folate làm tăng nguy cơ trầm cảm, mệt mỏi, trí nhớ kém và các vấn đề về tinh thần, thậm chí nghiêm trọng hơn như tâm thần phân liệt. Những người đang phải điều trị trầm cảm ăn nhiều bông cải xanh hơn trong chế độ ăn uống báo cáo rằng họ cảm thấy tình trạng bệnh thuyên giảm ít nhiều.

Tăng cường sức khỏe của xương

Bông cải xanh có chứa canxi và vitamin K, cả hai chất đều quan trọng đối với sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương.

Giúp ổn định huyết áp

Bông cải xanh rất giàu kali, giúp ổn định huyết áp và cũng hỗ trợ trong việc duy trì một hệ thống thần kinh và chức năng của não.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin B6 và folate bông cải xanh có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và đột quỵ.

Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong bông cải xanh hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón bằng cách “quét sạch” đường tiêu hóa. Tuy nhiên bông cải xanh nên nấu chín một chút để tiêu hóa tốt và tự nhiên.

Chống mất thị lực và sửa chữa các tổn thương ở da

Bông cải xanh có chứa lutein, một chất quan trọng đối với sức khoẻ của mắt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi già. Ngoài ra, bông cải xanh có chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng cũng rất cần thiết cho thị lực.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Bông cải xanh giàu vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch và giúp chống lại sự nhiễm trùng. Bông cải xanh cũng chứa các chất dinh dưỡng thực vật và hóa chất thực vật, bao gồm sulforaphane, giúp loại bỏ độc tố từ cơ thể và tăng cường sức đề kháng với bệnh cảm lạnh.