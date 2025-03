Foodtour ẩm thực Huế nên "thẩm" món gì?

Cố đô của Việt Nam “gây thương nhớ” bởi các công trình kiến trúc cổ kính hàng trăm tuổi đời, thiên nhiên dịu dàng đậm chất thơ và những món ngon địa phương đặc sắc. Ảnh Internet Thưởng thức ẩm thực Huế thì chắc chắn bún bò là món ăn du khách không thể bỏ qua. Chỉ khi đến Huế du khách mới có thể thưởng thức được hương vị đặc trưng đúng chuẩn vị mà không nơi nào có được. Bát bún bò Huế truyền thống chuẩn vị là phải mặn nồng, đậm đà, sợi bún trắng to dẻo dai, thịt bò được hầm nhừ thơm, vị béo ngậy vừa phải không gây ngán. Ảnh InternetBánh bèo Huế là một trong những món ăn được người dân địa phương và khách du lịch vô cùng yêu thích. Ăn được bát bánh bèo nóng hổi, có vị bùi, nhân thơm ngọt, nước chấm được pha một cách cầu kỳ và hơi cay. Khi chan nước mắm lên thực khách sẽ cảm nhận được vị mềm dai dai của bột, cộng thêm mùi vị thơm thơm từ hành phi, nhân tôm, thịt băm nhuyễn. Ảnh Internet Với vị dai của bột lọc, vị béo của nhân cùng sự tươi mát của rau, dưa bánh ép khiến du khách ăn hoài không ngán. Bánh ép còn có phiên bản “bánh ép khô” để mua về nhà, để được lâu. Ảnh Internet Không thể bỏ qua món bánh canh Nam Phổ, món ăn đường phố vô cùng hấp dẫn đối với người dân cũng như các du khách khi ghé đến thành phố này. Một tô bánh canh "ú nụ" bao gồm phần nước sốt sền sệt, sợi bánh canh mềm dẻo, dai dai cùng với các topping đi kèm là thịt ba chỉ, tôm, hương vị thơm ngon, đặc trưng sẽ khiến du khách khó quên. Ảnh Internet Ẩm thực Huế không thể không nhắc đến cơm hến, một trong những món ăn ngon Huế kết hợp hoàn hảo từ các hương vị tạo nên một món ăn độc đáo, lạ miệng nhưng cũng được thực khách rất ưa chuộng. Món ăn là sự hòa trộn hài hòa cả về màu sắc lẫn hương vị, một chút sự cay nồng của gừng, cay của ớt, thơm của rau và vị ngọt của hến vị bùi của lạc. Ảnh Internet Những que nem vàng ruộm, thơm phức được nướng trên than hồng, mang đến hương vị đặc trưng của thịt heo xay nhuyễn, được trộn cùng các loại gia vị và hành. Khi thưởng thức nem lụi, du khách sẽ cảm nhận được sự giòn tan bên ngoài, bên trong là thịt mềm mại và đậm đà. Món này thường được ăn kèm với rau sống và nước chấm đậm đà, tạo nên một bữa ăn vừa ngon miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh Internet Với lớp vỏ giòn rụm, nhân tôm, thịt, giá đỗ… đậm đà, bánh khoái Huế mang đến hương vị đặc trưng khó quên. Bánh khoái thường được ăn kèm với rau sống và nước lèo. Nước lèo được chế biến đậm đà, thơm phức với hương vị đậu phộng và gan… Tất cả tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên trong lòng thực khách. Ảnh Internet Bát bún lòng xào nghệ thu hút bởi sắc vàng ươm, nóng hổi, khi ăn lòng giòn dai có chút béo ngậy quyện với bún mềm thấm vị ngọt ngon từ lòng, vị the cay kích thích vị giác. Ảnh Internet Chè bột lọc bọc heo quay là đặc sản độc đáo của Huế, kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo trong ẩm thực. Món chè này có cái tên gây tò mò cho du khách, với hương vị đặc trưng ấn tượng nên được nhiều người yêu thích. Món ăn được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản bao gồm bột lọc và thịt heo quay. Ảnh Internet Mời quý độc giả xem video: HUYỀN MY TV | CÙNG MY ĐI THƯỞNG THỨC ĐỒ ĂN HÀ NỘI

Cố đô của Việt Nam “gây thương nhớ” bởi các công trình kiến trúc cổ kính hàng trăm tuổi đời, thiên nhiên dịu dàng đậm chất thơ và những món ngon địa phương đặc sắc. Ảnh Internet Thưởng thức ẩm thực Huế thì chắc chắn bún bò là món ăn du khách không thể bỏ qua. Chỉ khi đến Huế du khách mới có thể thưởng thức được hương vị đặc trưng đúng chuẩn vị mà không nơi nào có được. Bát bún bò Huế truyền thống chuẩn vị là phải mặn nồng, đậm đà, sợi bún trắng to dẻo dai, thịt bò được hầm nhừ thơm, vị béo ngậy vừa phải không gây ngán. Ảnh Internet Bánh bèo Huế l à một trong những món ăn được người dân địa phương và khách du lịch vô cùng yêu thích. Ăn được bát bánh bèo nóng hổi, có vị bùi, nhân thơm ngọt, nước chấm được pha một cách cầu kỳ và hơi cay. Khi chan nước mắm lên thực khách sẽ cảm nhận được vị mềm dai dai của bột, cộng thêm mùi vị thơm thơm từ hành phi, nhân tôm, thịt băm nhuyễn. Ảnh Internet Với vị dai của bột lọc, vị béo của nhân cùng sự tươi mát của rau, dưa bánh ép khiến du khách ăn hoài không ngán. Bánh ép còn có phiên bản “bánh ép khô” để mua về nhà, để được lâu. Ảnh Internet Không thể bỏ qua món b ánh canh Nam Phổ, món ăn đường phố vô cùng hấp dẫn đối với người dân cũng như các du khách khi ghé đến thành phố này. Một tô bánh canh "ú nụ" bao gồm phần nước sốt sền sệt, sợi bánh canh mềm dẻo, dai dai cùng với các topping đi kèm là thịt ba chỉ, tôm, hương vị thơm ngon, đặc trưng sẽ khiến du khách khó quên. Ảnh Internet Ẩm thực Huế không thể không nhắc đến cơm hến , một trong những món ăn ngon Huế kết hợp hoàn hảo từ các hương vị tạo nên một món ăn độc đáo, lạ miệng nhưng cũng được thực khách rất ưa chuộng. Món ăn là sự hòa trộn hài hòa cả về màu sắc lẫn hương vị, một chút sự cay nồng của gừng, cay của ớt, thơm của rau và vị ngọt của hến vị bùi của lạc. Ảnh Internet Những que nem vàng ruộm, thơm phức được nướng trên than hồng, mang đến hương vị đặc trưng của thịt heo xay nhuyễn, được trộn cùng các loại gia vị và hành. Khi thưởng thức nem lụi , du khách sẽ cảm nhận được sự giòn tan bên ngoài, bên trong là thịt mềm mại và đậm đà. Món này thường được ăn kèm với rau sống và nước chấm đậm đà, tạo nên một bữa ăn vừa ngon miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh Internet Với lớp vỏ giòn rụm, nhân tôm, thịt, giá đỗ… đậm đà, bánh khoái Huế mang đến hương vị đặc trưng khó quên. Bánh khoái thường được ăn kèm với rau sống và nước lèo. Nước lèo được chế biến đậm đà, thơm phức với hương vị đậu phộng và gan… Tất cả tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên trong lòng thực khách. Ảnh Internet Bát bún lòng xào nghệ thu hút bởi sắc vàng ươm, nóng hổi, khi ăn lòng giòn dai có chút béo ngậy quyện với bún mềm thấm vị ngọt ngon từ lòng, vị the cay kích thích vị giác. Ảnh Internet Chè bột lọc bọc heo quay là đặc sản độc đáo của Huế, kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo trong ẩm thực. Món chè này có cái tên gây tò mò cho du khách, với hương vị đặc trưng ấn tượng nên được nhiều người yêu thích. Món ăn được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản bao gồm bột lọc và thịt heo quay. Ảnh Internet Mời quý độc giả xem video: HUYỀN MY TV | CÙNG MY ĐI THƯỞNG THỨC ĐỒ ĂN HÀ NỘI