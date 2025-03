Công ty DKSH VN bị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 11/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định số 118/QĐ-QLD về việc thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH DKSH Việt Nam.

Cụ thể thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm Acne-Aid Soap Bar và Acne-Aid Soap Bar Oil Control do Karlie Cosmetics Manufacturing Co., Ltd (China) sản xuất. 2 sản phẩm trên do Công ty TNHH DKSH Việt Nam (địa chỉ số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ảnh minh hoạ/ Nguồn evbn.org

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.