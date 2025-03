Kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Hằng Du Mục thế nào?

Ngày 20/3, Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera. Kết quả này đã được chuyển đến Cục An toàn thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) là đơn vị kiểm nghiệm mẫu kẹo rau củ Kera do cơ quan chức năng ở TPHCM và Đắk Lắk lấy. Lãnh đạo Viện cho biết đến nay đã có kết quả kiểm nghiệm, kết quả này đã được trả về địa phương và gửi về Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế).

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các địa phương kiểm tra kẹo rau củ Kera, sau khi sản phẩm này được quảng cáo ầm ĩ trên mạng xã hội, "1 viên tương đương một đĩa rau".

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, trưa 20/3 đã nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu kẹo rau củ Kera. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, công bố của đơn vị sản xuất về hàm lượng của các thành phần trong viên kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, việc quảng cáo 1 viên kẹo tương đương với 1 đĩa rau là do những người quảng cáo sản phẩm kẹo rau trên mạng xã hội đã thổi phồng hiệu quả.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt - hai loại thực phẩm chức năng, nội dung quảng cáo bắt buộc phải có đăng ký với cơ quan chức năng.

Trước khi được quảng cáo, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký xác nhận quảng cáo với cơ quan chức năng và chỉ được quảng cáo theo nội dung đã được xác nhận.

Với thực phẩm bổ sung, phân cấp quản lý thuộc về địa phương, đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về nội dung và đảm bảo đúng quy định theo Luật Quảng cáo và Luật An toàn thực phẩm.

Kẹo rau củ Kera của Hằng Du mục được quảng cáo 1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau - Ảnh nguồn internet

Trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra toàn diện cơ sở này, lấy mẫu sản phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng.

Kẹo rau Kera là sản phẩm được giới thiệu do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) trụ sở ở TPHCM, do Hằng Du Mục , Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập.

Đơn vị sản xuất đã cung ứng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt khoảng 40.000 - 50.000 hộp kẹo rau củ. Loại kẹo này được hoa hậu Thùy Tiên cùng team "Chị em rọt" gồm TikToker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục livestream bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Sản phẩm bị tố quảng cáo "lố" là "một viên tương đương một đĩa rau". Ngày 6/3, sau những ồn ào liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng kẹo rau củ Kera "có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận".

Việc này đã được Bộ Y tế chỉ đạo và hai sở y tế đã tiến hành kiểm tra hai doanh nghiệp liên quan tại TPHCM, Đắk Lắk là Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) và Công ty cổ phần Asia Life - nơi sản xuất kẹo rau Kera.

Theo TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), nội dung quảng cáo viên kẹo rau là quá đà. Theo khuyến cáo, trung bình mỗi người mỗi ngày cần ăn khoảng 300 gram rau xanh và 100 gram trái cây. Với 1 viên kẹo chất xơ như thế này, không thể đủ được nhu cầu chất xơ theo khuyến cáo.

Ngày 4/3, một người tiêu dùng đăng tải video cho biết đã mang sản phẩm kẹo rau củ của Hoa hậu Thùy Tiên kết hợp với công ty của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường Chất lượng Quốc gia. Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ là 0,51 gram.