Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm quảng cáo về “kẹo rau củ”

Dư luận ồn ào trước nội dung quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau", chiều 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo kẹo rau củ

TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra sản phẩm viên kẹo rau được quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau".

Theo TS Long, qua kiểm tra bước đầu, sản phẩm này ở tại TPHCM, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra, xem sản phẩm có vi phạm gì về công bố, về nội dung quảng cáo.

"Theo thông tin ban đầu, sản phẩm được sản xuất tại Đắk Lắk, chúng tôi cũng đã yêu cầu Sở Y tế địa phương này kiểm tra cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị Viện Dinh dưỡng Quốc gia có các đánh giá, hướng dẫn về chất xơ cho người dân", ông Long nói.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (Kẹo rau củ Kera)

Trên trang Web của Cục thông tin: Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên một số website, facebook, Tiktok... đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera, sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (địa chỉ 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) công bố, sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin.

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Liên quan đến một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera vi phạm quy định trên một số website, facebook, Tiktok... Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử & Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm để pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm quảng cáo thực phẩm.

Quảng cáo quá đà, không có sản phẩm nào thay thế được rau

TS Nguyễn Hùng Long đánh giá, nội dung quảng cáo viên kẹo rau là quá đà. Theo khuyến cáo, trung bình mỗi người mỗi ngày cần ăn khoảng 300 gram rau xanh và 100 gram trái cây. Với 1 viên kẹo chất xơ như thế này, không thể đủ được nhu cầu chất xơ theo khuyến cáo.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc Gia phân tích, rau quả là một phần quan trọng trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người dân, cung cấp các vitamin và khoáng chất giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình trao đổi hấp thu các chất dinh dưỡng.

Các loại rau màu xanh thẫm như rau ngót, rau cải, rau muống... chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate; các loại quả có múi (cam, quýt, bưởi), các loại rau quả có màu đỏ, cam, vàng, tím như rau dền, rau cải tím, cà chua, ớt chuông, đu đủ... giàu vitamin C, beta-carotene và các flavonoids, có vai trò mạnh mẽ trong giảm quá trình oxy hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật.

Về mặt nguyên tắc dinh dưỡng, mọi người nên ăn thực phẩm tươi sống. Rau là thực phẩm cần ăn trực tiếp và không thể thay thế được. Rau bổ sung cho cơ thể chất xơ và khoáng chất cần thiết, có tác dụng bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng sức bền thành mạch và giảm cholesterol.

Không có sản phẩm nào có thể thay thế được rau củ tươi - Ảnh minh họa

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam khẳng định, không có thực phẩm hay cách ăn uống nào có thể thay thế hoàn toàn cho rau. Các sản phẩm chất xơ chỉ hỗ trợ bổ sung tạm thời cho những người ăn ít rau, ăn rau kém trong giai đoạn cần bổ sung, ví như người bị táo bón.

“Không thể dùng thực phẩm khác thay thế cho rau được. Và cũng không nên dùng các thực phẩm khác để thay thế hoàn toàn cho rau. Vì ngoài chất xơ, rau còn còn chứa các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, loại vitamin này thường sẽ bị mất đi trong quá trình sấy. Các loại bột rau hay kẹo rau khi chế biến chỉ còn lại một lượng nhỏ chất xơ, vitamin tự nhiên đã bị mất đi”, PGS.TS Lâm nói.

Hiện nay, các sản phẩm bổ sung chất xơ có phần trăm chất xơ rất thấp hoặc không ghi rõ tỷ lệ phần trăm chất xơ trong sản phẩm. Trong khi đó, 100g rau xanh tươi lại chứa hàm lượng chất xơ phong phú, thay đổi tùy theo loại rau.

Ví dụ, 100g rau cải bó xôi (rau chân vịt) có khoảng 2.2g chất xơ; 100g rau muống có khoảng 2g chất xơ; 100g bông cải xanh (súp lơ xanh) chứa khoảng 2.6g chất xơ; cà rốt có khoảng 2.8g chất xơ; bắp cải có khoảng 2.5g chất xơ; mồng tơi có khoảng 2.1g chất xơ và rau dền có khoảng 1.8g chất xơ.

“Một đĩa rau muống luộc trung bình từ 200-300g sẽ có khoảng 4-6g chất xơ. Như vậy nếu nói một viên kẹo trọng lượng chỉ 3,2g có lượng chất xơ bằng 1 đĩa rau là không chính xác", PGS.TS Lâm cho biết.

Ngoài ra, khi rau sấy khô và được chế biến thành bột bổ sung hoặc kẹo thì các chất oxy hoá trong rau cũng hao hụt đi rất nhiều. Do đó, không thể dùng thực phẩm bổ sung chất xơ để thay thế hoàn toàn việc ăn rau được.