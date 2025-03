Băng giá bất ngờ phủ kín đỉnh núi Tà Xùa giữa tháng 3

Sáng 19/3, tại đỉnh núi Tà Xùa (xã Bản Công, H.Trạm Tấu, Yên Bái) bất ngờ xuất hiện băng giá. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Theo người dân địa phương, băng giá xuất hiện từ đêm qua, phủ kín cành cây, thảm cỏ và tan dần từ 7 giờ sáng nay. Thời điểm xuất hiện băng giá, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Băng giá xuất hiện giữa tháng 3 là một hiện tượng hiếm hoi, tạo nên cảnh tượng đẹp ngoạn mục, thu hút du khách từ khắp nơi. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Thông thường, băng giá chủ yếu xuất hiện vào tháng 12 đến tháng 2 khi miền Bắc chìm trong giá rét. Tuy nhiên, hiện tượng băng giá giữa tháng 3 tại Tà Xùa được lý giải bởi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Đỉnh Tà Xùa có độ cao 2.865 m so với mực nước biển. Đây là lần đầu thứ 2 trong năm nay đỉnh núi này xuất hiện băng giá. Trước đó, hiện tượng này lần đầu tiên được ghi nhận vào ngày 11/1. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Băng giá xảy ra khi nhiệt độ mặt đất xuống đến 0 độ C, trong khi đó nhiệt độ không khí còn trên 0 độ C. Điều kiện thuận lợi để cho băng giá, sương muối hình thành là ban đêm bầu trời phải từ ít đến quang mây, gió nhẹ hoặc lặng gió dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Tà Xùa là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc. Thiên đường mây Tà Xùa đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm "biển mây" bao phủ lưng chừng núi tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ấn tượng. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Mời quý độc giả xem video: Mù Cang Chải xuất hiện băng giá, lạnh dưới 2 độ C



Sáng 19/3, tại đỉnh núi Tà Xùa (xã Bản Công, H.Trạm Tấu, Yên Bái) bất ngờ xuất hiện băng giá. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Theo người dân địa phương, băng giá xuất hiện từ đêm qua, phủ kín cành cây, thảm cỏ và tan dần từ 7 giờ sáng nay. Thời điểm xuất hiện băng giá, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Băng giá xuất hiện giữa tháng 3 là một hiện tượng hiếm hoi, tạo nên cảnh tượng đẹp ngoạn mục, thu hút du khách từ khắp nơi. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Thông thường, băng giá chủ yếu xuất hiện vào tháng 12 đến tháng 2 khi miền Bắc chìm trong giá rét. Tuy nhiên, hiện tượng băng giá giữa tháng 3 tại Tà Xùa được lý giải bởi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Đỉnh Tà Xùa có độ cao 2.865 m so với mực nước biển. Đây là lần đầu thứ 2 trong năm nay đỉnh núi này xuất hiện băng giá. Trước đó, hiện tượng này lần đầu tiên được ghi nhận vào ngày 11/1. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Băng giá xảy ra khi nhiệt độ mặt đất xuống đến 0 độ C, trong khi đó nhiệt độ không khí còn trên 0 độ C. Điều kiện thuận lợi để cho băng giá, sương muối hình thành là ban đêm bầu trời phải từ ít đến quang mây, gió nhẹ hoặc lặng gió dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Tà Xùa là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc. Thiên đường mây Tà Xùa đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm "biển mây" bao phủ lưng chừng núi tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ấn tượng. Ảnh Giàng Hạnh Phúc Mời quý độc giả xem video: Mù Cang Chải xuất hiện băng giá, lạnh dưới 2 độ C