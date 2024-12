Đậu rồng bổ dưỡng nhưng những người này không nên ăn

Ăn đậu rồng có tác dụng gì đối với sức khoẻ?

Đậu rồng không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn có nhiều công dụng cho sức khỏe, có thể kể đến như:

Giàu protein: Đậu rồng cung cấp một nguồn protein thực vật phong phú, giúp phát triển và phục hồi cơ bắp, đặc biệt hữu ích cho người ăn chay và những người cần tăng cường lượng protein trong chế độ ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C cao trong đậu rồng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do.

Đậu rồng chứa nhiều vitamin, chất khoáng với mức calo rất thấp. Ảnh Cookpad

Củng cố xương và răng: Canxi và phốt pho trong đậu rồng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và răng. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương và các vấn đề liên quan đến xương khớp.

Hỗ trợ tiêu hóa: Đậu rồng chứa nhiều chất xơ, giúp điều hòa quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và duy trì sự cân bằng nước trong ruột.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Chất xơ trong đậu rồng cũng giúp cân bằng lượng đường trong máu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là loại 2.

Phòng ngừa thiếu máu: Hàm lượng sắt cao trong đậu rồng giúp sản xuất hồng cầu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy trong máu, từ đó phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu.

Bảo vệ tim mạch: Các dưỡng chất trong đậu rồng giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch, từ đó bảo vệ sức khỏe tim.

Hỗ trợ giảm cân: Với hàm lượng chất xơ cao và ít calo, đậu rồng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Đậu rồng cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết như folate và sắt, hỗ trợ sức khỏe của cả mẹ và thai nhi, đồng thời giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh và thiếu máu trong thai kỳ.

Cải thiện thị lực: Các vitamin và khoáng chất trong đậu rồng, đặc biệt là vitamin A, có tác dụng bảo vệ và cải thiện sức khỏe của mắt, giúp duy trì thị lực tốt.

Ngăn lão hóa: Đậu rồng chứa các chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và duy trì làn da trẻ trung.

Những ai không nên ăn đậu rồng?

Mặc dù đậu rồng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng một số đối tượng nên hạn chế hoặc thận trọng khi tiêu thụ loại thực phẩm này:

Người thường xuyên bị đầy hơi: Chất xơ dồi dào trong đậu rồng có thể khiến tình trạng đầy hơi, khó tiêu nặng hơn, dẫn đến cảm giác khó chịu sau khi ăn.

Đậu rồng xào thịt bò. Ảnh Mytour

Người bị dị ứng các loại đậu: Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, những người có tiền sử dị ứng với các loại đậu không nên hoặc cần cẩn trọng khi sử dụng đậu rồng. Sau khi ăn đậu rồng, nếu có biểu hiện ngứa ngáy khó chịu, khó thở, mệt mỏi,… cần tránh tuyệt đối những món ăn có nguyên liệu là đậu rồng.

Người có tiền sử bị sỏi thận: Hàm lượng lớn chất oxalat có trong đậu rồng, đặc biệt ở phần thân và lá có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.