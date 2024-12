Cứu 2 trẻ ngộ độc hoa thủy tiên, bác sĩ cảnh báo

Mới đây, hai bệnh nhi 2 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời sau khi bị ngộ độc do ăn nhầm lá hoa thủy tiên. Sự cố đáng tiếc này là lời cảnh báo cho các gia đình trong việc nhận biết và phân biệt các loại thực vật xung quanh, đặc biệt là những loại cây có khả năng gây độc.

Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp điều trị tại Khoa Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương gia đình hai trẻ đã nhầm lẫn lá hoa thủy tiên với lá hẹ và sử dụng để nấu cháo chữa ho cho các bé. Sau khi ăn, cả hai trẻ xuất hiện triệu chứng đường tiêu hoá như đau bụng, nôn liên tục. Ngay sau đó gia đình đã nhận ra sự nhầm lẫn và lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bệnh nhi đã được nhập viện theo dõi các chức năng sinh tồn đồng thời được tiến hành các biện pháp thải trừ chất độc ra khỏi cơ thể bằng việc rửa dạ dày kết hợp sử dụng than hoạt tính để hấp thụ độc tố và nhuận tràng. Các bác sĩ cũng bồi phụ nước, điện giải và thực hiện các xét nghiệm để đánh giá chức năng gan, thận, tim nhằm kịp thời phát hiện các biến chứng. Nhờ sự can thiệp tích cực của đội ngũ y bác sĩ, chỉ sau hơn một ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của hai trẻ đã ổn định và được xuất viện an toàn.

Hình ảnh cây hoa thủy tiên gia đình cung cấp (bên trái) và cây hẹ có lá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Ảnh BVCC

Hoa thủy tiên có nguồn gốc từ châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản gần đây cây được du nhập vào Việt Nam. Cây thuộc chi Narcissus gồm khoảng 40 loài thực vật thân củ, thuộc họ Amaryllidaceae. Hầu hết hoa thủy tiên là cây lâu năm, lá mọc từ củ vào mùa xuân, lá dẹt, cây có chiều cao 20cm -1.6m tùy theo loài. Hoa có hình loa kèn màu vàng, trắng, hồng có sáu cánh trung tâm là nhụy hoa. Hoa thuỷ tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn.

Tất cả các bộ phận của cây hoa thủy tiên đều có độc, nhất là củ. Trong thành phần của cây chứa chất Lycorine là một Alkaloid, gây ức chế Enzym cholinesterase, gây ra các triệu chứng Cholinergic như nôn, buồn nôn, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm. Nếu vô tình ăn phải hoa thủy tiên với số lượng lớn có thể gây co giật, ức chế tuần hoàn, hô hấp và hôn mê. Bên cạnh đó, củ của hoa thủy tiên chứa thành phần Oxalat nếu nuốt phải có thể gây bỏng và kích ứng niêm mạc môi lưỡi, họng.

Ngoài hoa thủy tiên, một số loại cây khác như cây kim tiền, khoai nước cảnh cũng có thể gây bỏng, kích ứng miệng, họng khi trẻ ăn nhầm.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần tìm hiểu kỹ thông tin về các loại cây trong nhà để đảm bảo an toàn cho trẻ. Tránh trồng hoặc trưng bày các loại cây có độc ở những nơi có trẻ nhỏ, phải để xa tầm tay của trẻ. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong trường hợp trẻ không may ăn phải hoa thủy tiên hoặc các loại cây có độc, cha mẹ không tự ý móc họng gây nôn cho trẻ; cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.