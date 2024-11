Cứu sống trẻ sơ sinh bị hoại tử ruột từ trong bụng mẹ

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, viêm phúc mạc bào thai nguyên nhân chủ yếu là do tắc ruột hoặc do tổn thương mạch máu tới ruột non. Một vài nguyên nhân khác có thể do xoắn ruột, thoát vị nội ruột, dây chằng ruột bẩm sinh, túi thừa Meckel, bệnh Hirschsprung, bệnh xơ nang.

Điều trị viêm phúc mạc bào thai nên có sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ nhi khoa để mang lại kết quả tốt nhất. Bác sĩ Thạch nhấn mạnh việc chẩn đoán sớm tình hình sẽ giúp các bác sĩ Sản - bác sĩ Ngoại Nhi chủ động, có kế hoạch điều trị đúng, kịp thời cho trẻ sơ sinh nhằm tránh các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong.