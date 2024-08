Bé gái 10 tháng tuổi nguy kịch vì lồng ruột

Cắt ngay trong đêm cả ruột non và đại tràng

Thông tin được BS Nguyễn Hiền, khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ mới đây, các y bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái N.T. X. 10 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch do lồng ruột dẫn đến nguy cơ hoại tử ruột.

Trước đó, bé X. được điều trị tại một bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa trong hai ngày, kèm theo các triệu chứng đau bụng cơn và nôn ói nhiều. Tuy nhiên, tình trạng của bé không thuyên giảm, diễn tiến ngày càng nặng hơn, bé bắt đầu đi tiêu ra máu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây các bác sĩ nhanh chóng tiến hành siêu âm bụng và phát hiện bé bị lồng ruột với nguy cơ hoại tử ruột.

Trước tình huống này, ê kíp trực cấp cứu ngoại khoa gồm ThS.BS Nguyễn Anh Tuấn và ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân đã quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhi.

Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ ghi nhận tình trạng khối lồng ruột rất lớn, kéo dài từ ruột non đến toàn bộ khung đại tràng. Đáng tiếc một phần ruột non và đại tràng của bé đã bị hoại tử và không thể giữ lại. Các bác sĩ đã phải tiến hành cắt bỏ nửa khung đại tràng cùng một phần ruột non và khâu nối ruột non với phần đại tràng còn lại.

Bác sĩ Hiền thông tin thêm, sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhi dần ổn định và tiếp tục được chăm sóc tại khoa.

Ca phẫu thuật ngay trong đêm cho trẻ 10 tháng bị lồng ruột - Ảnh BVCC

Trẻ dưới 2 tuổi đau bụng, nôn ói cha mẹ cần cẩn thận

Liên quan đến lồng ruột ở trẻ , TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết:“Lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi. Nếu được phát hiện kịp thời, thủ thuật bơm hơi tháo lồng là một phương pháp nhẹ nhàng, đơn giản để giải quyết tình trạng của bệnh nhân.

Ngược lại, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lồng ruột có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như hoại tử ruột, nhiễm trùng huyết, thậm chí dẫn đến tử vong”.

Thống kê từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận và điều trị khoảng hơn 500 trường hợp lồng ruột. Hầu hết các ca được tháo lồng bằng hơi và đều ghi nhận thành công. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt phải phẫu thuật tháo lồng, trong đó có trường hợp của bệnh nhi X., phải cắt đoạn ruột hoại tử.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch đưa ra khuyến cáo cho các bậc phụ huynh: "Khi trẻ ở lứa tuổi nhũ nhi, đặc biệt ở các trẻ bụ bẫm, có các triệu chứng đau bụng từng cơn kèm nôn ói, nhất là có đi tiêu ra máu, những trường hợp này rất nghi ngờ lồng ruột cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức để được thăm khám. Vai trò của siêu âm cũng rất lớn trong chẩn đoán bệnh lý lồng ruột.

Phụ huynh không nên chủ quan tự suy diễn rối loạn tiêu hóa thông thường và điều trị tại nhà. Lồng ruột là một tình trạng cấp cứu nguy hiểm và nếu được phát hiện sớm, có thể điều trị mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu để muộn, nguy cơ hoại tử ruột và biến chứng rất cao.