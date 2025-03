Sản phẩm tăng cường sinh lý của Công ty Bảo Ngọc bị thu hồi

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền, BV TƯ Quân đội 108 cho biết, thuốc Đông y, thực phẩm chức năng vẫn là loại dược phẩm nên khi dùng nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc: Đúng bệnh, đúng người, đúng liều lượng, không được tuỳ tiện, thái quá.

Nhiều sản phẩm của Công ty Bảo Ngọc bị “tuýt còi”

Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi nhiều lô sản phẩm tăng cường sinh lý Man Plus Gold. Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc (số 47, tổ 9, Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phân phối, Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình (địa chỉ số 68, tổ 8, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) sản xuất.

Các lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Man Plus Gold bị thu hồi gồm: Số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028; Số lô 022024, NSX 02/12/2024, HSD 02/12/2027, hộp 50 viên và Số lô 022024, NSX 02/12/2024, HSD 02/12/2027, hộp 30 viên) trên nhãn có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, sản xuất tại Việt Nam.

Lý do thu hồi do các lô sản phẩm nêu trên, được sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình, nhưng công ty này không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định.

Cục ATTP thu hồi lô sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn Man Plus Gold - Ảnh minh hoạ/ Nguồn KTĐT

Ngoài ra, sản phẩm thực phẩm bổ sung Man Plus Gold (số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028, hộp 30 viên) bị thu hồi do Bản tự công bố sản phẩm số 02/ Hoàng Gia Hoà Bình/ 2024 không đúng quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bổ sung Man Plus (Số lô 102025, NSX 10/02/2025, HSD 10/02/2028, hộp 60 viên) bị thu hồi do thông tin ghi trên nhãn sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, sản phẩm Đông trùng hạ thảo (Số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028, hộp 30 viên và hộp 50 viên) của Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình sản xuất, trên nhãn ghi “Hàng tặng không bán, hàng lưu hành nội bộ” cũng bị thu hồi. Lý do bởi Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình đã bán lô sản phẩm nêu trên, theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.

Một sản phẩm khác của Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc cũng bị thu hồi trong đợt này là Trà Nam Dương (Số lô 012025, SCB 01/Bảo Ngọc/2024, NSX 13/01/2025, HSD 13/01/2027 và Số lô 012024, SCB 01/Bảo Ngọc/2024, NSX 12/11/2024, HSD 12/11/2027). Lý do thu hồi do theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, hai công ty này có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn công ty kinh doanh, sản xuất.

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, hiện sản phẩm Man Plus Gold trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada đều ở trạng thái hết hàng hoặc sản phẩm không tồn tại. Trước đó, trang TMĐT Lazada đăng bán sản phẩm tăng cường sinh lý nam Man Plus Gold, hộp 50 viên với giá 2.227.500 đồng (giảm 30% còn 1.552.500 đồng).

Man Plus Gold được Lazada quảng cáo là “phiên bản nâng cấp của Man Plus. Hàm lượng cao hơn, dùng cho những khách hàng cương cứng kém và xuất tinh sớm lâu năm… Giúp tăng ham muốn tình dục, đồng thời giúp lấy lại sự tự tin và khẳng định bản lĩnh phái mạnh; Hỗ trợ cải thiện các vấn đề sinh lý thường gặp ở nam giới như di tinh, mộng tinh, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, yếu sinh lý,… Ưu điểm của sản phẩm là an toàn với thành phần 100% từ thảo dược tự nhiên… Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công bố số 36/2022/ĐKSP, sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt chuẩn ISO 22000 và GMP, hệ thống kiểm nghiệm chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào…”.

Trong khi đó, trang thanhhuongshop.com quảng cáo về Man Plus Gold: “Sản phẩm đầy đủ chứng từ, hóa đơn, tem kiểm định, tem niêm phong. Đã được kiểm định nghiêm ngặt trước khi lưu hành trên thị trường, đảm bảo không gây tác dụng phụ nếu sử dụng đúng liều lượng chỉ định mà nhà sản xuất đưa ra”.

Website nhathuocngocanh.com cũng quảng cáo Man Plus Gold “được tạo thành từ sự kết hợp hài hòa những vị dược liệu bổ thận tráng dương của y học cổ truyền. Mỗi thành phần trong viên đều có những tác dụng hỗ trợ sinh lý nam giới…”.

Tuy nhiên, ngày 19/3, khi được liên hệ, các nhà thuốc, shop phân phối trên đều trả lời sản phẩm Man Plus Gold đã hết hàng.

Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Hương. Công ty hoạt động từ ngày 20/9/2020, được biết đến với 2 thương hiệu tăng cường sức khỏe, sinh lý nam, nữ Manplus và Melysa.

Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình được thành lập năm 2024, người đại diện là Nguyễn Quốc Hoàn, hoạt động trong lĩnh vực gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung tại Việt Nam.

Nhiều người “bệnh nặng” vì sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia y tế cho biết, hiện có rất nhiều các loại thực phẩm chức năng (TPCN) bổ thận tráng dương với công dụng chữa trị hiệu quả rối loạn cương dương (RLCD), bổ thận dương cho nam giới yếu sinh lý, tăng cường và nâng cao thể trạng… Nhưng nếu tự mua dùng không đúng có thể biến từ không bệnh thành có bệnh vì gặp các tác phụ gây cao huyết áp, đái ra máu… thậm chí ngộ độc, tử vong.

BS Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia Nam học, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cho biết, Bệnh viện thường gặp các ca dùng TPCN bị dị ứng, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt, rối loạn cương đau kéo dài…

Nguy hiểm nhất là TPCN trộn thuốc cấm, thuốc tân dược (Sildenafil và vardenafil là 2 hoạt chất có trong các thuốc điều trị rối loạn cương cấm sử dụng trong TPCN) khiến người bệnh dùng không đúng liều lượng và không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể gây nguy hiểm. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim còn nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm khuẩn dương vật...

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn cảnh báo, tình trạng quảng cáo thuốc Đông y, TPCN chữa rối loạn cương dương, bồi bổ… cho nam giới như hiện nay rất nguy hại. Người tiêu dùng cần nhớ rằng, thuốc Đông y, TPCN vẫn là một loại dược phẩm cho nên khi dùng nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc: đúng bệnh, đúng người và đúng liều lượng, không được tuỳ tiện và thái quá. Nếu để trị bệnh thì trước hết người bệnh phải được thầy thuốc chuyên khoa khám xét tỉ mỉ và chẩn đoán chính xác, sau đó mới chọn phương và bào chế cho phù hợp.

Ví như, cùng là bệnh Dương nuy (liệt dương) nhưng với những người thuộc thể bệnh âm hư thì loại thuốc chọn dùng hoàn toàn khác so với thể bệnh dương hư.

Nếu để bồi bổ với mục đích bảo vệ và nâng cao sức khoẻ thì cũng cần phải căn cứ vào các đặc điểm của người dùng như tuổi tác, giới tính, thể chất...Nghĩa là, phải xác định được phần nào trong cơ thể bị hư yếu (âm hư, dương hư, khí hư hay huyết hư) và tạng phủ nào cần bồi bổ (tâm, can, tỳ, phế, thận...) để từ đó chọn phương lựa dược cho thích đáng. Chỉ có trên cơ sở chẩn bệnh một cách biện chứng thì mới lựa chọn và kê thuốc phù hợp và có chất lượng, ngược lại nếu chẩn bệnh sai thì khi dùng sẽ không có tác dụng, thậm chí có thể gây hại.

Trên thực tế, không ít người khoẻ mạnh nhưng dùng loại thuốc “bồi bổ” không phù hợp, hoặc bồi bổ thái quá đã trở thành người có bệnh.