Bản tin COVID-19 Sáng 25/6: Việt Nam thêm 91 ca mắc

Trong 91 ca COVID-19 mới có 79 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1); trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM thêm 57 ca, gồm các bệnh nhân 14267-14323, trong đó 19 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, Quận 8, 14 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà, Quận 1, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 8 ca đang điều tra dịch tễ.

Hiện số mắc tại TP.HCM đã vượt 2.391 ca.

Bình Dương ghi nhận 10 trường hợp COVID-19 mới, gồm các bệnh nhân 14253-14262, trong đó 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan ổ dịch công ty Housewares, TP. Thuận An, 4 ca liên quan ổ dịch công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Đến nay Bình Dương đã ghi nhận 201 ca mắc, số mắc mới tăng nhanh trong những ngày qua.

Bình Thuận ghi nhận 5 ca, gồm các bệnh nhân 14252, 14263-14266, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đây là tỉnh thứ 47 ghi nhận ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này.

Gia Lai thêm 2 bệnh nhân COVID-19 là 14247-14248, có tiền sử đi về tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Quảng Ninh thêm 1 bệnh nhân 14245 là nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam; liên quan đến bệnh nhân 13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Bắc Giang ghi nhận 1 bệnh nhân 14246, là nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hoà phát hiện 1 bệnh nhân 14249 là nam, 7 tuổi, địa chỉ tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là F1 của bệnh nhân 13949. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Đây là trường hợp mắc COVID-19 thứ 2 tại Khánh Hoà.

Long An thêm 1 bệnh nhân 14250 là nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là F1 của bệnh nhân 13499, đã được cách ly. Hiện ca bệnh đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Hải Phòng ghi nhận ca bệnh 14251 là nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng, là F1 của bệnh nhân 14119. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

12 ca COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh, cụ thể:

6 bệnh nhân 14233-14238 về nước bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh ngày 21/6 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

6 trường hợp gồm các bệnh nhân 14239, 14240-14244 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó bệnh nhân 14329 và 14244 điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, 4 ca còn lại điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tính đến sáng 25/6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 14.323 ca COVID-19, trong đó có 12.585 ca ghi nhận trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh, bao gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Hiện cả nước đã điều trị khỏi 5.759 bệnh nhân, hiện vẫn còn gần 8.500 bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 72 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày hôm qua cả nước thực hiện tiêm cho 215.100 người, trong số đó TP.HCM tiêm được 160.061 người, là mức cao nhất từ trước đến nay tại thành phố. Như vậy đến nay cả nước đã tiêm được hơn 2,9 tiệu liều vắc xin ngừa COVID-19, trong đó có 143.000 tiêm đủ 2 mũi.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, cả nước đã thực hiện hơn 2.7 triệu mẫu xét nghiệm cho hơn 6.3 triệu lượt người.