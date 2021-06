Tin nóng 24/6: Người phụ nữ tử vong trên biển, cổ có vết cắt

Người phụ nữ tử vong trên biển với vết cắt ở cổ: Sáng 24/6, một người dân tá hỏa khi phát hiện bà L.T.S. (59 tuổi, trú xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nổi lên cách bờ biển thuộc xã Xuân Hội khoảng 20m. Thi thể người phụ nữ xấu số được đưa lên bờ thì phát hiện ở cổ nạn nhân có một vết cắt ngang dài khoảng 10cm. Cơ quan chức năng cũng phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân trên bờ biển cách đó khoảng 1,5km về phía xã Xuân Hội. Bị bắt khi hiếp dâm bé gái 9 tuổi ngoài ruộng: Trần Văn Ngon (SN 1993, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) dụ dỗ bé gái 9 tuổi ra bờ ruộng thuộc xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) để quan hệ tình dục với lời hứa sẽ cho điện thoại thì bị người dân phát hiện, khống chế và trình báo cơ quan Công an. Ngày 24/6, Ngon bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam. Nam thanh niên treo cổ tử vong: Sáng 24/6, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Nạn nhân được xác định là anh Đinh Hồng Vinh (SN 2003; quê ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). "Nữ quái" bị bắt khi đang đưa con bò vừa trộm được đi bán: Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã lợi dụng đêm vắng, chủ nhà ngủ say, Nga lẻn vào một ngôi nhà tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai bắt trộm con bò trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 24/6, trên đường mang bò đi bán, Nga bị Công an phát hiện và bắt giữ. Nam thanh niên trồng cần sa trong nhà để 'kinh doanh': Ngày 24/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Công an phường Thượng Đình tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà Nguyễn Khắc Thắng (SN 1993, trú tại phường Khương Đình) phát hiện 22 cây cần sa được trồng trong chậu có tổng khối lượng là 575,72 gam. Thắng khai nhận, số cần sa trên để sử dụng và bán cho khách có nhu cầu. 'Nổ' có thể chạy án để lừa chiếm đoạt tài sản: Biết được con trai bà Trần Thị T. (ngụ xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang bị tạm giam, Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đã nổ rằng mình có mối quan hệ thân thiết với công an, tòa án và có thể chạy án, rồi chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nạn nhân. Ngày 24/4, Hoa bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố để điều tra. Khởi tố nguyên cán bộ công an phường liên quan vụ án cướp tài sản: Ngày 24/6, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố bị can Phan Ánh Dương (33 tuổi, nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) về tội Cướp tài sản xảy ra tại tại quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng (phường An Biên, quận Lê Chân) ngày 17/7/2020. 2 mẹ con đuối nước dưới ao: Sáng 24/6, người dân sinh sống tại xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thấy chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Tình, SN 1994 (trú tại địa phương) để gần khu vực bờ ao từ chiều hôm qua nên nghi ngờ có chuyện. Ngay sau đó, bà con lại gần khu vực bờ ao của xóm thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị Tình và đứa con trai 5 tuổi trong tư thế quấn chặt vào nhau ở dưới ao. Khu vực 2 mẹ con đuối nước cách nhà khoảng 1 km. Cậu ruột giở trò với cháu gái 15 tuổi đến có thai: Trong thời gian ở chung phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) , Võ Văn Định (SN 1990, trú tại thị xã Buôn Hồ) đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái ruột của mình. Sau đó, gia đình phát hiện sự việc và đưa cháu gái đến bệnh viện khám thì phát hiện cháu gái này đã có thai 7 tuần tuổi. Ngày 24/6, Định bị VKSND TP Buôn Ma Thuột đã ban hành cáo trạng truy tố. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

