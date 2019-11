Lộ gia thế "khủng" của Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Lai Châu dùng bằng cấp 3 giả

Có họ hàng với gia đình nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu



Theo tờ VTC News, liên quan đến vụ việc thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để tiến thân, ngày 8/11, phóng viên báo này về quê của thượng tá Hoài ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để tìm hiểu thì phát hiện nhiều thông tin bất ngờ.

Hiện tại bố mẹ của thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang sinh sống ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. Tại quê nhà, bố mẹ của Thượng tá Hoài làm ruộng. Khi PV đến nhà của bố mẹ vị này thì gặp em trai ông Hoài đang ở nhà. Người này cho hay bố mẹ đi ra Hà Nội.

Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để tiến thân.

Nhiều người dân ở xã Thịnh Thành cho biết, họ nghe tin thượng tá Thái Đình Hoài nghỉ làm ở Lai Châu từ nhiều ngày nay.

Đặc biệt, ông Thái Đình Hoài gọi bà L. (vợ của ông Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu) là o (cô, thím - PV). Cụ thể, bố của bà L. và ông nội của Thượng tá Hoài là hai anh em. Những người này cùng trú ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Về thông tin trên, chiều 9/11, trả lời trên VTC News, ông Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác nhận: "Anh Hoài là cháu họ xa".

Được biết, ông Bảy nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1/9/2019.

Đề xuất cho ra khỏi ngành

Theo kết quả xác minh của công an tỉnh Lai Châu, bằng tốt nghiệp cấp 3 của thượng tá Hoài là giả. Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, ông Hoài mua bằng xong về tẩy xóa rồi điền tên của mình vào. Công an tỉnh Lai Châu đã tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng PC03.

Ngày 8/11, đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để xác minh sự việc. Qua tra cứu hồ sơ tại Sở GD&ĐT Nghệ An, trong bảng ghi tên, ghi điểm và danh sách tốt nghiệp cấp 3 không có ai tên là Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976).

"Sau khi xác minh cho thấy bằng đó là bằng giả nên chúng tôi cùng với đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu lập biên bản xác nhận toàn bộ vụ việc", một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.

