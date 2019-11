Ninh Hiệp: Phát hiện người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở lan can

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/11, một số người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong tư thế treo cổ ở khu vực lan can tầng 3 một nhà cao tầng thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sau khi phát hiện sự việc người dân lập tức báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử người đến thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Theo một số người dân cho biết, người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ này không phải là người của địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch xã Ninh Hiệp cho biết: "Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. sinh năm 1983, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trước đó thì người phụ nữ này đến địa phương để làm thuê".



Ông Tuấn còn biết thêm, hiện nguyên nhân người chết trong tư thế treo cổ ở lan can tầng 3 đang được Công an xã Ninh Hiệp phối hợp cùng với Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ.

