Phục dựng di ảnh 10 nữ dân quân Lam Hạ

Di ảnh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ được phục dựng màu. Ảnh BTC

Những năm 1965 – 1967, bom đạn Mỹ trút xuống Hà Nam suốt ngày đêm. Lam Hạ được ví như "Đồng Lộc" thứ 2 ở Việt Nam. Tham gia chiến đấu bảo vệ địa bàn này, Trung đội nữ dân quân Lam Hạ, được trang bị pháo phòng không tầm thấp 37 ly và 57 ly. Tuổi đời họ còn rất trẻ, chỉ từ 17 đến 20. Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay Mỹ, lần lượt 10 nữ dân quân đã anh dũng hy sinh trong những năm 1966 – 1967.



Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết, việc phục dựng màu di ảnh chân dung và hành trình đề xuất tôn vinh "10 cô gái Lam Hạ" là kết quả của một hành trình thầm lặng, bền bỉ và kéo dài đã gần 10 năm. "10 cô gái Lam Hạ" là dân quân trực tiếp chiến đấu, họ hy sinh khi ngẩng cao đầu trên mâm pháo, bắn trả máy bay Mỹ. Nhưng đáng tiếc, chưa nhiều người biết về các chị! Huyền thoại về "10 cô gái Lam Hạ" diễn ra đã hơn nửa thế kỷ, mà sự tôn vinh dường như vẫn chưa được xứng tầm. Thậm chí, đã có một thời gian dài gần như bị lãng quên. Bởi vậy, việc phục dựng di ảnh màu, di ảnh thờ để tôn vinh tinh thần kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu của 10 cô gái Lam Hạ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời kỳ hòa bình.

Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận di ảnh phục dựng 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Ảnh BTC

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng biết ơn vô hạn, Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam”, CLB “Mãi mãi tuổi 20”, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội đồng Họ Đặng Việt Nam đã cùng phối hợp tiến hành nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa. Bên cạnh hoạt động trao tặng di ảnh phục dựng màu cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình còn tiến hành trao tặng “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Lương Văn Nắm (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đây là tủ sách thứ 3 được trao tại tỉnh Bắc Giang và là tủ sách Đặng Thùy Trâm thứ 14 được trao trên toàn quốc (kể từ tháng 11/2023).

Trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm trị giá 100 triệu đồng cho Trường Trung học cơ sở Lương Văn Nắm. Ảnh BTC

Nhân dịp này, chương trình cũng giới thiệu cuốn Nhật ký “Trở về trong giấc mơ” vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật số hóa và tái bản. Cuốn sách được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn và giới thiệu từ những trang sổ tay nhật ký của liệt sỹ Trần Minh Tiến (1945 - 1968). Bản thảo được chiến sỹ trẻ Trần Minh Tiến viết trong khoảng thời gian từ tháng 11/1966 đến tháng 3/1968, ghi lại những tháng ngày tập luyện gian nan, vất vả, để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu.

Cuốn sách “Trở về trong giấc mơ” xuất bản lần đầu năm 2005, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản lần đầu năm 2010. Trong lần tái bản năm 2024 này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã kết hợp sách giấy và sách điện tử, với nhiều trang có in các mã QR. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên được Nhà xuất bản ứng dụng chuyển đổi số phục vụ bạn đọc.