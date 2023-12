Khởi tố lái xe gây rối trật tự khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Trước đó, vào khoảng 21h15' ngày 28/11/2023, tại khu vực đường 361 thuộc TDP Đồng Tiến 2, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát giao thông – Công an huyện Kiến Thụy kết hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông - Công an quận Đồ Sơn kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn (kiểm tra chéo).

Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, lái xe không chấp hành hiệu lệnh lại có lời nói, cử chỉ, hành động gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác yêu cầu Nguyễn Quang Hạnh (SN 1976, nơi thường trú TDP Sản Xuất 2, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, nơi ở hiện tại Thôn Đào Yêu, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) đang điều khiển xe mô tô dừng xe để kiểm tra. Nguyễn Quang Hạnh không chấp hành hiệu lệnh, có lời nói, cử chỉ, hành động gây mất an ninh trật tự . Công an quận Đồ Sơn đã bắt Nguyễn Quang Hạnh về hành vi Gây rối trật tự công cộng.