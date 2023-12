Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đứng thứ tư về số phiếu tín nhiệm cao

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu.

HĐND thành phố Hải Phòng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND thành phố bầu Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để HĐND thành phố thông qua. Sau đó, HĐND thành phố chia tổ thảo luận về nội dung này. Tổng hợp kết quả thảo luận tổ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, các đại biểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm; các hồ sơ bảo đảm theo quy định; việc kê khai tài sản được chấp hành nghiêm. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đều có báo cáo rõ về kết quả, quá trình công tác, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm cao; hầu hết hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Trên cơ sở đó, HĐND thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND thành phố bầu với 3 mức: tín nhiệm cao; tín nhiệm; tín nhiệm thấp. Có 3 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này gồm: Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Thành; Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang do mới được bổ nhiệm, chưa đủ thời gian lấy phiếu tín nhiệm và nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đại Dương do đã thôi việc.

Đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao là đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố với 60 phiếu tín nhiệm cao; 2 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đứng thứ hai là Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố với 57 phiếu tín nhiệm cao. Vị trí thứ ba là ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố với 54 phiếu tín nhiệm cao.

