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Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm thấy 23 nạn nhân động đất tại Venezuela

Tính đến ngày 1/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại bang La Guaira, Venezuela.

Trà Khánh

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

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Hoạt động tìm kiếm nạn nhân trong ngày 1/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ, vốn vừa là nghĩa vụ quốc tế vừa là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, bằng cả tâm trí và sức lực, chạy đua với thời gian trong tham gia khắc phục hậu quả động đất.

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Đoàn Việt Nam trao đổi với lực lượng sở tại. Ảnh: Hoàng Vũ.

Trong môi trường thực hiện nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng trang thiết bị, tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

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Người thân cung cấp thông tin về nạn nhân cho bộ đội Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vũ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mũi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân. Đội quân y tiếp tục cấp cứu, điều trị cho người dân trong khu vực tại trạm thu dung.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Delcy Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày bắt đầu từ 18h ngày 1/7 (giờ địa phương) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.

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