Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng tàn phá vườn quốc gia nổi tiếng ở Indonesia

Indonesia đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại một vườn quốc gia nổi tiếng của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Indonesia ngày 9/8 đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ở tỉnh Đông Java, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước này. Đám cháy lớn nhất được báo cáo trong tuần này đã thiêu rụi khoảng 176 hecta.

ap26221199591808.jpg
Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia núi Bromo ở Probolinggo, Indonesia, ngày 8/8/2026. Ảnh: Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Khu vực Đông Java/AP.

Ban quản lý thông báo tạm thời đóng cửa Vườn quốc gia từ tối 8/8. Rudijanta Tjahja Nugraha, đại diện Ban quản lý, cho biết việc đóng cửa sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên quản lý thảm họa, cảnh sát, binh lính, kiểm lâm viên và tình nguyện viên đã được huy động để khống chế đám cháy. Trực thăng và máy bay không người lái cũng đã được triển khai để hỗ trợ dập lửa, trong khi các đội cứu hỏa đã xây dựng những đường ngăn lửa để cố gắng ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn nữa.

"Địa hình hiểm trở đã làm phức tạp các nỗ lực dập tắt đám cháy, với một số điểm nóng nằm trên các sườn núi lửa dốc đứng, khó tiếp cận bằng đường bộ", đại diện Nugraha thông tin.

Đám cháy Bromo xảy ra trong bối cảnh nhiều vụ cháy rừng khác đã được báo cáo trên khắp Indonesia trong một mùa khô bất thường.

Theo thông báo của chính quyền, một vụ cháy rừng đã bùng phát tại huyện Banyumas, tỉnh Trung Java, vào ngày 7/8. Tại Tây Java, một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực đồng cỏ Suryakencana thuộc Vườn quốc gia núi Gede Pangrango, một điểm đến leo núi nổi tiếng. Vụ việc khiến chính quyền phải tạm thời đóng cửa các tuyến đường leo núi lên núi Gede và Pangrango.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết gió mạnh và thảm thực vật khô cằn đang đẩy nhanh tốc độ lan rộng của các đám cháy. Hiện tượng thời tiết El Niño, kết hợp với gió khô theo mùa, đã làm tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy rừng ở Mỹ

Nguồn video: VTV
#cháy rừng ở Indonesia #cháy rừng #thảm họa cháy rừng #Indonesia #Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hơn 20.000 người phải sơ tán vì cháy rừng ở Canada

Tỉnh British Columbia (Canada) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một vụ cháy rừng lan nhanh phá hủy nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán.

AP đưa tin, tỉnh British Columbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 8/8 sau khi một đám cháy rừng lan nhanh phá hủy nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi các cộng đồng dọc theo hồ Okanagan ở miền Tây Canada, với hàng chục người được máy bay giải cứu.

Thủ hiến David Eby đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi hơn 100 vụ cháy rừng đang hoành hành khắp tỉnh, gần một nửa trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát do thời tiết nóng, gió mạnh và hạn hán kéo dài.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng buộc 60.000 người phải sơ tán ở bang Washington

Giới chức cho biết các vụ cháy rừng ở phía đông bang Washington, Mỹ, đã buộc 60.000 người tại khu vực Spokane phải sơ tán. 

Cháy rừng tại khu vực phía đông bang Washington đã buộc 60.000 người dân ở khu vực Spokane phải sơ tán, đồng thời phá hủy ít nhất 600 ngôi nhà, cơ sở doanh nghiệp và các công trình khác, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương vào ngày 2/8.

Các đám cháy trong và xung quanh Spokane - thành phố lớn thứ hai của bang - đã thiêu rụi diện tích khoảng 21 km2 cuối tuần qua, nằm trong số hàng chục vụ cháy rừng trên khắp miền Tây nước Mỹ, khiến các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương gặp khó khăn trong công tác ứng phó.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

'Mây lửa' khiến cháy rừng dữ dội hơn ở nước Pháp

Các đám cháy rừng ở Pháp trở nên dữ dội hơn khi hiện tượng "mây lửa", mây tích nhiệt do cháy rừng, xuất hiện.

Theo các quan chức Pháp, liên đoàn cứu hỏa quốc gia Pháp cho biết họ chưa từng ghi nhận các đám mây pyrocumulonimbus (pyroCB), còn gọi là "mây lửa", mây tích nhiệt hay mây giông do cháy rừng, xuất hiện trước đây.

Đám mây pyrocumulonimbus là gì?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới