Cháy rừng tàn phá vườn quốc gia nổi tiếng ở Indonesia

Indonesia đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại một vườn quốc gia nổi tiếng của nước này.

AP đưa tin, Indonesia ngày 9/8 đã điều máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ở tỉnh Đông Java, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước này. Đám cháy lớn nhất được báo cáo trong tuần này đã thiêu rụi khoảng 176 hecta.

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia núi Bromo ở Probolinggo, Indonesia, ngày 8/8/2026. Ảnh: Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Khu vực Đông Java/AP.

Ban quản lý thông báo tạm thời đóng cửa Vườn quốc gia từ tối 8/8. Rudijanta Tjahja Nugraha, đại diện Ban quản lý, cho biết việc đóng cửa sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên quản lý thảm họa, cảnh sát, binh lính, kiểm lâm viên và tình nguyện viên đã được huy động để khống chế đám cháy. Trực thăng và máy bay không người lái cũng đã được triển khai để hỗ trợ dập lửa, trong khi các đội cứu hỏa đã xây dựng những đường ngăn lửa để cố gắng ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn nữa.

"Địa hình hiểm trở đã làm phức tạp các nỗ lực dập tắt đám cháy, với một số điểm nóng nằm trên các sườn núi lửa dốc đứng, khó tiếp cận bằng đường bộ", đại diện Nugraha thông tin.

Đám cháy Bromo xảy ra trong bối cảnh nhiều vụ cháy rừng khác đã được báo cáo trên khắp Indonesia trong một mùa khô bất thường.

Theo thông báo của chính quyền, một vụ cháy rừng đã bùng phát tại huyện Banyumas, tỉnh Trung Java, vào ngày 7/8. Tại Tây Java, một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực đồng cỏ Suryakencana thuộc Vườn quốc gia núi Gede Pangrango, một điểm đến leo núi nổi tiếng. Vụ việc khiến chính quyền phải tạm thời đóng cửa các tuyến đường leo núi lên núi Gede và Pangrango.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết gió mạnh và thảm thực vật khô cằn đang đẩy nhanh tốc độ lan rộng của các đám cháy. Hiện tượng thời tiết El Niño, kết hợp với gió khô theo mùa, đã làm tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước.

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