Tìm thấy ấn vàng hình đầu rắn trong khu mộ cổ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc ấn bằng vàng có hình đầu rắn, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong lăng mộ cổ ở Trung Quốc.

Tại khu di tích núi Lijia và khu mộ Shizhaishan ở Tế Ninh (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều hiện vật đa dạng, bao gồm gần 5.000 hiện vật bằng đồng, vàng, bạc, sắt và ngọc.

Ảnh: @Sohu.

Khi công tác khai quật các lăng mộ cổ tiếp tục, số lượng hiện vật được tìm thấy tăng lên mỗi ngày. Các chuyên gia phụ trách dự án khảo cổ này liên tục nhấn mạnh, không được bỏ sót một tấc đất nào; phải tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của Vương quốc Dian cổ đại, đặc biệt là chiếc ấn vàng huyền thoại.

Tuy nhiên, hình dạng và kích thước cụ thể của chiếc ấn vàng này vẫn chưa được biết đến. Việc tìm thấy hiện vật huyền thoại này trong một khu vực lăng mộ cổ rộng lớn giống như mò kim đáy bể.

Trong giai đoạn cuối cùng của việc khai quật lăng mộ, một nhà khảo cổ đã phát hiện vật thể hình vuông bị vùi trong đất bên dưới quan tài. Theo kinh nghiệm, những vật thể hình vuông đều đặn như vậy thường che giấu những vật dụng cực kỳ quan trọng thuộc về người nằm trong lăng mộ. Các nhà khảo cổ cẩn thận gạt bỏ lớp đất và một ánh vàng lấp lánh dần hiện ra.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi làm sạch cẩn thận, vật thể hình vuông được lộ ra hoàn toàn - đó là một chiếc ấn vàng chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Núm chiếc ấn được tạo thành từ một con rắn vàng cuộn tròn, đầu ngẩng cao, lưng phủ vảy, thể hiện sự chế tác tinh xảo.

Chiếc ấn vàng này nhỏ, chỉ cao 1,8 cm, mỗi cạnh dài 2,3 cm và nặng khoảng 59,5 gram. Đặc biệt, dòng chữ khắc trên bề mặt chiếc ấn đã khiến các nhà khảo cổ tại hiện trường vô cùng ngạc nhiên. Bốn chữ gồm "Điền Vương Chi Ấn" (Ấn của Vua nước Điền).