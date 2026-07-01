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Quân sự - Thế giới

Đoàn Việt Nam tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela không quản nắng mưa

Ngày 30/6, đoàn Việt Nam tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại bang La Guaira nơi thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Trà Khánh

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

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Phối hợp với đội Mexico tìm kiếm nạn nhân trận động đất trong điều kiện trời mưa to rạng sáng 30/6. Ảnh: Hoàng Vũ.
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Đoàn Việt Nam phối hợp tìm kiếm nạn nhân động đất bất chấp mưa to. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đặc biệt, rạng sáng 30/6 (giờ địa phương), đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất.

Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ.

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Tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Vũ.

Nhận được thông tin, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

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