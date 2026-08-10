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Quân sự - Thế giới

Bão Dolphin gây ngập lụt ở miền Đông Trung Quốc

Bão Dolphin mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

An An (Theo AP)

Theo AP, bão Dolphin đã đổ bộ vào thành phố Taizhou thuộc tỉnh Chiết Giang với sức gió 151 km/h vào tối 9/8.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin rằng lực lượng cứu hộ tại Yueqing, một thành phố khác thuộc tỉnh Chiết Giang, đã được triển khai để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị ngập lụt và bắt đầu dọn dẹp những cành cây gãy đổ trên đường phố.

Giới chức trách đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở một số khu vực.

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Một cây xanh bị bật gốc ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 10/8/2026. Ảnh: Chinatopix/AP.

Do ảnh hưởng của bão, sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, đã hủy 388 chuyến bay đến và đi trong ngày.

Trước khi bão đổ bộ, hơn 300.000 người ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán để đảm bảo an toàn và hai sân bay ở Thượng Hải đã hủy hơn 1.300 chuyến bay.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 7h sáng 10/8, khoảng 167.900 người đã được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị tổn thương ở tỉnh Phúc Kiến. Đến cuối ngày 9/8, Thượng Hải đã sơ tán khoảng 215.600 người khỏi các khu vực được coi là có nguy cơ.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài vào ngày 10/8 tại một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến, bao gồm các thành phố Ninh Đức và Nam Bình.

Cơn bão đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với giao thông và du lịch. Tại Phúc Kiến, tổng cộng 234 điểm du lịch lớn bị đóng cửa và hàng chục sự kiện văn hóa và du lịch bị hủy bỏ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão Maysak gây mưa lũ ở Trung Quốc hồi tháng 7/2026

Nguồn video: VTV
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