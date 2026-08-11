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Sống Khỏe

Cứu sống ngư dân bị đột quỵ khi đang hành nghề trên biển

Đang khai thác hải sản cách đảo Nam Yết khoảng 100 hải lý, ông Nguyễn Đức Quốc (Gia Lai) bất ngờ bị liệt nửa người bên phải, cử động tay, chân rất khó khăn…

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, thông tin từ Bệnh xá đảo Nam Yết (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận ngư dân Nguyễn Đức Quốc (sinh năm 1977, quê Hoài Nhơn, Gia Lai) bị đột quỵ.

Trước đó, sáng 8/8, khi đang khai thác hải sản trên biển, cách đảo Nam Yết khoảng 100 hải lý, ông Nguyễn Đức Quốc có biểu hiện đột quỵ với triệu chứng liệt nửa người bên phải, cử động tay, chân khó khăn, miệng méo.

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Bác sĩ đang thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân. Ảnh: T.Vũ.

Đến 7h ngày 9/8, tình trạng bệnh của ông Quốc tiến triển nặng, tàu cá GL 98378 TS tức tốc chở ông đến đảo Nam Yết trong điều kiện sóng to, gió lớn, di chuyển khó khăn.

Chiều 10/8, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết trong tình trạng sốt nhẹ, yếu một nửa thân người bên phải. Các y, bác sĩ chẩn đoán ông Quốc bị đột quỵ não gây liệt nửa người.

Ngay lập tức, bệnh xá đã hội ý và xin ý kiến chuyên khoa sâu của các Bệnh viện Quân y 103, 175; thống nhất dùng thuốc hỗ trợ tăng dẫn truyền thần kinh, bảo vệ tế bào não; kiểm soát huyết áp; hạ sốt cho bệnh nhân. Đồng thời, điều trị rối loạn mỡ máu, theo dõi về hô hấp, huyết động, ý thức, tình trạng tuần hoàn máu.

Sau xử trí cấp cứu ban đầu, hiện bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi tích cực tại Bệnh xá đảo Nam Yết.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Bệnh xá đảo Nam Yết #ngư dân #Hải Quân #hải sản #đánh bắt #đột quỵ

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