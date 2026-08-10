Truyền thông Australia nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan truyền thông Australia đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12/8/2026.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều hãng thông tấn, cơ quan truyền thông Australia trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam – Australia bước vào giai đoạn phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP.

Quan hệ Việt Nam - Australia dựa trên sự tin tưởng chiến lược sâu sắc

Ngay khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, nhiều cơ quan truyền thông lớn của Australia đã tích cực đưa tin về chuyến thăm.

SBS Australia ngày 9/8 đăng bản tin với tiêu đề: “Vietnamese leader To Lam begins first Australian visit” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Australia đầu tiên). SBS cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành các cuộc hội đàm chính thức tại Canberra.

Australian Associated Press (AAP) tập trung vào ý nghĩa của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ song phương.

"Tôi mong đợi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia và thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác giữa hai nước. Mối quan hệ Việt Nam - Australia dựa trên sự tin tưởng chiến lược sâu sắc, lợi ích chung và mong muốn chung về tương lai của khu vực chúng ta", AAP dẫn lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tờ báo cho biết, các cuộc đàm phán thương mại chính thức sẽ diễn ra khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Canberra vào ngày 11/8.

AAP ngày 6/8 đã đăng tải bài viết về chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh chụp màn hình AAP.

Trang News.com.au cũng đăng tải bài viết riêng về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó đề cập đến trọng tâm trong chương trình nghị sự được cho là bao gồm năng lượng, thương mại và các vấn đề chiến lược khu vực.

Theo News.com.au, Australia nhìn nhận Việt Nam là một đối tác thương mại và năng lượng ngày càng quan trọng trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước nhiều biến động.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia tăng trưởng tích cực. Cùng với thương mại hàng hóa, các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước.

News.com.au cho rằng Australia và Việt Nam có những điểm tương đồng về lợi ích trong việc duy trì một khu vực ổn định, hòa bình và dựa trên luật lệ, đồng thời cùng quan tâm tới những rủi ro địa chính trị đang tác động tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước đã xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Quan hệ Việt Nam - Australia hiện không chỉ được xây dựng trên nền tảng lợi ích kinh tế, mà ngày càng bao gồm các lĩnh vực rộng hơn như quốc phòng - an ninh, an ninh hàng hải, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, biến đổi khí hậu,...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Australia

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trang The Interpreter thuộc Viện nghiên cứu Lowy (Australia) đã đăng tải bài viết nhận định chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. The Interpreter nhấn mạnh, kể từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, hợp tác hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 của Australia, trong khi Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Bài viết trên The Interpreter cho biết thêm, Australia hiện có khoảng 327.000 người gốc Việt sinh sống và hơn 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập. Tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ tư tại Australia trong khi Việt Nam là điểm đến du lịch phổ biến thứ chín đối với khách du lịch Australia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, mở ra những cơ hội hợp tác mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.