Nhóm liên kết với IS sát hại 13 dân thường tại ngôi làng Congo

Các phần tử cực đoan liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một ngôi làng ở Congo, sát hại ít nhất 13 người.

AP dẫn thông tin từ một nhóm xã hội dân sự địa phương cho biết, các phần tử cực đoan liên kết với nhóm IS đã tấn công ngôi làng Banana École, một vùng ngoại ô của thủ phủ Mambasa, vào sáng sớm 8/8, sát hại ít nhất 13 dân thường và đốt phá nhà cửa, cướp bóc của người dân.

Theo Marie-Noelle Anotane, người đứng đầu một tổ chức xã hội ở Mambasa, và Sylvain Andali, một cư dân địa phương, lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) đứng sau các vụ bạo lực này.

Nhóm có liên hệ với IS đã sát hại 13 dân thường tại một ngôi làng ở Congo. Ảnh: Kqed.org.

"Các phần tử khủng bố sử dụng chiến thuật quen thuộc của ADF. Con số 13 người dân thường thiệt mạng chỉ là tạm thời. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục ở các làng lân cận khác”, ông Anotane cho biết.

Cuộc tấn công buộc người dân phải lựa chọn giữa việc ở lại hoặc mạo hiểm di chuyển đến các khu vực khác trong tỉnh, nơi đang xảy ra dịch Ebola lây lan nhanh nhất trong lịch sử.

“Tôi quyết định rời Mambasa đến Bunia vì tôi lo sợ bị ADF tấn công liên tục. Nhiều người hàng xóm của tôi đã thiệt mạng, và tôi phải bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình”, Andali nói.

ADF, có nguồn gốc từ Uganda và đã tuyên thệ trung thành với IS vào năm 2019, từ lâu đã hoạt động ở khu vực biên giới. Đây là một trong nhiều nhóm hoạt động ở Congo, thường xuyên tấn công dân thường. Vào tháng 7/2025, nhóm này đã sát hại 66 người ở miền đông Congo.

Congo cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công từ khoảng 100 nhóm phiến quân khác, nổi bật nhất là lực lượng M23 được Rwanda hậu thuẫn. Nhóm này đã chiếm giữ các thành phố trọng yếu ở khu vực phía đông đất nước.

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