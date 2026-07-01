Cảnh báo với hệ thống y tế của Venezuela sau thảm họa động đất

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng hệ thống y tế của Venezuela đối mặt tình trạng quá tải sau thảm họa động đất kép vừa qua.

AP đưa tin, các tổ chức cứu trợ ngày 30/6 cảnh báo rằng hệ thống y tế của Venezuela đối diện tình trạng quá tải gần một tuần sau hai trận động đất mạnh làm rung chuyển nước này tối 24/6, với những bệnh viện bị hư hại và thiếu hụt nhân viên y tế trong khi số người bị thương lớn và các bệnh truyền nhiễm bùng phát trong vùng thảm họa.

Thách thức trong hệ thống chăm sóc sức khỏe

Theo Chính phủ Venezuela, trận động đất tuần trước đã gây hư hại hoặc ảnh hưởng đến 38 bệnh viện trên toàn quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đến nay họ đã đánh giá 21 cơ sở trong số đó, 3 cơ sở không còn hoạt động. 6 cơ sở khác bị hư hại và số còn lại đang quá tải do lượng bệnh nhân bị thương tăng đột biến.

Ogleisys Cisneros bế con trai Santiago Medina trong khi xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo của Chính phủ, vài ngày sau khi trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Venezuela, vốn đã chịu nhiều áp lực do thiếu đầu tư trong nhiều thập kỷ và khủng hoảng kinh tế kéo dài, hiện đang "chịu áp lực cực lớn, khi số ca bệnh cấp cứu vượt quá khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế đang hoạt động", người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới, Christian Lindmeier, cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.

"Các quan chức Venezuela nói rằng hơn 15.800 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua - con số này phản ánh số người di tản chính thức", phát ngôn viên của Cơ quan Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), bà Carlotta Wolf, nói hôm 30/6. Những người dân Venezuela mất nhà cửa đang phải ngủ tạm trong ô tô, công viên và những nơi khác.

Theo bà Carlotta Wolf, con số này có thể tiếp tục tăng lên. Nhiều người phải di dời ở bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đang phải chịu đựng tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng.

Theo Lindmeier, do thiếu nhà vệ sinh, vòi sen hoặc xà phòng, những người dân phải di tản cũng ngày càng dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của các bệnh có thể phòng ngừa như bệnh sởi, do tỷ lệ tiêm chủng thấp trong dân số. Bà cũng nói thêm rằng điều kiện hiện nay rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây qua đường nước như sốt xuất huyết, sốt vàng da và sốt rét.

WHO cho biết thêm, nhiều bác sĩ chuyên khoa đang mất tích trong đống đổ nát, bao gồm cả bác sĩ phụ trách chăm sóc sản phụ ở La Guaira, làm trầm trọng thêm những thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính hôm 30/6 rằng trận động đất đã tạo ra 1,2 triệu tấn mảnh vỡ từ các tòa nhà và đồ đạc bị phá hủy. Họ bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng nghìn người phải di tản, ngủ nhiều ngày ngoài trời hoặc trong các khu nhà tạm bợ, mất vệ sinh.

1.943 người thiệt mạng và hơn 10.500 người bị thương

Trong bản tin cập nhật thương vong hàng ngày được phát sóng trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodríguez, cho biết, tính đến ngày 30/6, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tối 24/6 là 1.943 người và 10.571 người khác bị thương.

Tuy nhiên, những con số này chưa tính đến hàng nghìn người Venezuela mất tích. Ông Jorge Rodríguez cho biết Chính phủ Venezuela ước tính có khoảng 30.000 người ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira vào thời điểm xảy ra động đất, và khoảng 20.000 người trong số họ đã cố gắng thoát khỏi khu vực này hoặc được giải cứu sau đó.

Nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Trong khi đó, NASA ước tính gần 59.000 tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy do động đất, điều này có nghĩa là số người bị ảnh hưởng lên đến hàng trăm nghìn người.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 30/6, 680.000 trẻ em trên toàn quốc cần hỗ trợ nhân đạo.

Chính phủ Venezuela cho biết, số người được cứu sống giảm mạnh trong 3 ngày qua, từ 5.380 người được cứu trong hai ngày đầu tiên sau khi thảm họa động đất xảy ra xuống chỉ còn 4 người được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống vào ngày 29/6.

Thời gian lý tưởng để tìm kiếm người sống sót sau động đất thường là từ 48 đến 72 giờ, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và khả năng tiếp cận đồ ăn, nước uống của nạn nhân.

"Người duy nhất được giải cứu vào chiều 30/6 là một bé trai, bị mắc kẹt 6 ngày dưới một tòa nhà bị sập", Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nói.

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