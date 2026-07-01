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Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 11 nạn nhân động đất tại Venezuela

Những nỗ lực của đoàn công tác tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực và hình ảnh nhân văn của lực lượng cứu hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Trà Khánh

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

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Tích cực tìm kiếm nạn nhân trận động đất. Ảnh: Hoàng Vũ.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

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Ảnh: Hoàng Vũ.
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Phát hiện vị trí nạn nhân. Ảnh: Hoàng Vũ.
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Tích cực tìm kiếm nạn nhân trận động đất. Ảnh: Hoàng Vũ.

Trong hai ngày 29 và 30-6 (giờ địa phương), đoàn đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Venezuela - quốc gia Nam Mỹ cách Việt Nam hơn 17.000 km - vừa trải qua trận động đất kép mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24/6. Thảm họa khiến 1.430 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và trên 50.000 người mất tích; con số thương vong được dự báo tiếp tục tăng.

Đây cũng là lần thứ 3 kể từ năm 2023 Việt Nam cử lực lượng quân đội và công an tham gia hoạt động cứu hộ quốc tế sau các đợt hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế trong những thời điểm khó khăn nhất.

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