Diễn biến mới vụ cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ ở Hà Tĩnh

Ngoài việc bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Nam còn bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội danh “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hạo Nhiên

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cụ thể, trong quá trình giải quyết vụ án “Cố ý gây thương tích”, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nam đã phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng hơi khí nén dài 113 cm cùng 141 viên đạn chì.

kiem-sat-vien-vien-ksnd-khu-vuc-3-tinh-ha-tinh-truc-tiep-lay-loi-khai-doi-voi-nguyen-van-nam.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam làm việc cơ quan chức năng.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tang vật thuộc danh mục vũ khí quân dụng quản lý theo Thông tư 75/2024/TT-BCA.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền an ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra để giải quyết theo quy định.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, tối 18/10, sau khi uống bia tại nhà mẹ đẻ, Nguyễn Văn Nam đưa cháu Hà Thị Nhật L. (sinh năm 2015, là con riêng của vợ) về phòng trọ tại thôn Phú Hòa

khau-sung.jpg
Khẩu súng thu giữ được tại nhà Nam.

Tại đây, cho rằng cháu L. nói dối, trả lời không đúng ý mình, Nam đã tát mạnh vào miệng cháu, rồi dùng gậy gỗ dài khoảng 1m đánh nhiều lần vào tay, đùi và người khiến gậy bị gãy. Không dừng lại, Nam dùng búa đinh đánh hai cái vào vùng đầu cháu làm cháu chảy máu. Sau khi gây thương tích, Nam đã băng bó cho cháu L. rồi bắt cháu đi tắm và ngủ.

Sáng hôm sau, Nam khóa cửa, để cháu L. một mình trong phòng. Khoảng 7h30', cháu mở cửa sổ kêu cứu và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Nghệ An xác định cháu L bị tổn thương cơ thể 7%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

