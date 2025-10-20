Hà Nội

Xã hội

Bé gái bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh phải khâu 7 mũi ở đầu

Trên đầu cháu H.T.N.L có 3 vết thương hở, các bác sĩ đã khâu tổng cộng 7 mũi. Ngoài ra, toàn thân cháu bầm tím, có nhiều vết sẹo cũ bị đánh đập trước đó.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, bác sĩ Phan Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, sau gần một ngày được điều trị, sức khỏe và tâm lý của cháu H.T.N.L (Hà Tĩnh) nghi bị cha dượng bạo hành đã dần ổn định.

Trước đó, trưa 19/10, cháu L. nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương tâm lý nặng, có 3 vết thương vùng đầu nghi do vật cứng gây ra - 2 ở đỉnh đầu, 1 ở vùng chẩm.

568889639-3302122966592524-3744074052717563940-n.jpg
Bác sĩ đang xử lý vết thuơng ở đầu cho cháu L.

“Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. Chúng tôi đã xử lý, khâu 7 mũi”, bác sĩ Đà thông tin.

Trên cơ thể bệnh nhi cũng có nhiều vết bầm tím, là các dấu vết do bị tác động bằng vật rắn, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên người bệnh nhi còn có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo.

image.jpg
Trên người cháu L. chằng chịt vết thương do bị cha dượng bạo hành.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã bố trí phòng điều trị riêng cho cháu và bà nội, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ để giúp ổn định tâm lý. Tất cả chi phí ngoài bảo hiểm y tế được miễn giảm hoàn toàn, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn miễn phí mỗi ngày cho bé và người chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc, sáng 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nam là cha dượng của bé L.

nguyen-van-nam-2362.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Khi về nhà trọ, do bực tức vì cháu L trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L bị thương, chảy máu…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
