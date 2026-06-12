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Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có hơn 250.000 học sinh thi môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm.

Bình Nguyên

Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ở nhóm khoa học tự nhiên, môn hóa học có 253.966 em đăng ký dự thi.

Các môn tự chọn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Thí sinh làm bài môn thứ nhất từ 7h35 và môn thứ hai từ 8h35. Trong thời gian giữa hai môn thi, thí sinh không được rời khỏi khu vực thi, trừ trường hợp đặc biệt và có sự giám sát của lực lượng an ninh.

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Thí sinh Hà Nội hôm nay đã hoàn thành các môn thi tự chọn. Ảnh Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT lưu ý các thí sinh tự do chỉ đăng ký dự thi một môn để xét tuyển đại học, cao đẳng cần theo dõi kỹ lịch thi và có mặt đúng giờ. Các điểm thi đều bố trí phòng chờ dành cho nhóm thí sinh này.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026- môn Hóa mã đề 0319 như sau:

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026- môn Hóa mã đề 0319 do tuyensinh247 thực hiện như sau:

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Gợi ý đáp án mang tính tham khảo.

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Thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ 2

Sáng nay 12/6, thí sinh cả nước làm thi 2 môn tự chọn, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thời gian làm bài mỗi môn thi 50 phút.

Từ 7h30, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào hai môn thi tự chọn. Đây cũng là những bài thi cuối cùng khép lại hành trình 12 năm học phổ thông của các sĩ tử.

Theo lịch thi, môn tự chọn thứ nhất được phát đề lúc 7h30 và bắt đầu làm bài từ 7h35. Môn tự chọn thứ hai phát đề lúc 8h35, bắt đầu làm bài lúc 8h40. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút.

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

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Hôm nay, thí sinh bước vào ngày thi thứ 2, thi hai môn thi tự chọn. Ảnh Bình Nguyên
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Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao với đề thi môn thi Toán tốt nghiệp THPT

Chiều nay 10/6, gần 1,2 triệu thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều em chia sẻ đề thi vừa sức và tự tin đạt điểm 8-9.

Chiều nay, 10/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ghi nhận tại một số điểm thi tại Hà Nội của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các thí sinh đến điểm thi sớm để chuẩn bị tâm lý thoải mái trước giờ làm bài thi. Kết thúc môn thi, rời điểm thi, nhiều thí sinh phấn khởi do làm được bài tốt, một số em tự tin được trên 8, 9 điểm.

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Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109

Chiều nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán (thời gian 90 phút) - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba dạng câu hỏi: lựa chọn đáp án đúng, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn.

Trước đó, trong buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

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