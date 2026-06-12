Đề và gợi ý đáp án môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có hơn 250.000 học sinh thi môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm.

Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ở nhóm khoa học tự nhiên, môn hóa học có 253.966 em đăng ký dự thi.

Các môn tự chọn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Thí sinh làm bài môn thứ nhất từ 7h35 và môn thứ hai từ 8h35. Trong thời gian giữa hai môn thi, thí sinh không được rời khỏi khu vực thi, trừ trường hợp đặc biệt và có sự giám sát của lực lượng an ninh.

Thí sinh Hà Nội hôm nay đã hoàn thành các môn thi tự chọn. Ảnh Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT lưu ý các thí sinh tự do chỉ đăng ký dự thi một môn để xét tuyển đại học, cao đẳng cần theo dõi kỹ lịch thi và có mặt đúng giờ. Các điểm thi đều bố trí phòng chờ dành cho nhóm thí sinh này.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026- môn Hóa mã đề 0319 như sau:

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Gợi ý đáp án mang tính tham khảo.

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