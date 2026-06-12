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Xã hội

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ 2

Sáng nay 12/6, thí sinh cả nước làm thi 2 môn tự chọn, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thời gian làm bài mỗi môn thi 50 phút.

Bình Nguyên

Từ 7h30, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào hai môn thi tự chọn. Đây cũng là những bài thi cuối cùng khép lại hành trình 12 năm học phổ thông của các sĩ tử.

Theo lịch thi, môn tự chọn thứ nhất được phát đề lúc 7h30 và bắt đầu làm bài từ 7h35. Môn tự chọn thứ hai phát đề lúc 8h35, bắt đầu làm bài lúc 8h40. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút.

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

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Hôm nay, thí sinh bước vào ngày thi thứ 2, thi hai môn thi tự chọn. Ảnh Bình Nguyên

Ngày hôm qua 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, công tác tổ chức thi tại các địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ở môn Ngữ văn, có 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%. Môn Toán có 1.197.195 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,42%. So với số thí sinh đăng ký dự thi, có gần 7.000 thí sinh bỏ bài thi môn Toán.Tỷ lệ dự thi của cả hai môn đều tương đương và nhỉnh hơn so với kỳ thi năm 2025.

Trong ngày thi đầu tiên, cả nước ghi nhận 27 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi, gồm 16 trường hợp ở môn Ngữ văn và 11 trường hợp ở môn Toán. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Không có cán bộ làm thi vi phạm quy chế.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm. Đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.

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#Kỳ thi tốt nghiệp #Thí sinh #Thi tự chọn #Năm 2026 #Bộ GD&ĐT #Toán

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