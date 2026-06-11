Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao với đề thi môn thi Toán tốt nghiệp THPT

Chiều nay, 10/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ghi nhận tại một số điểm thi tại Hà Nội của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các thí sinh đến điểm thi sớm để chuẩn bị tâm lý thoải mái trước giờ làm bài thi. Kết thúc môn thi, rời điểm thi, nhiều thí sinh phấn khởi do làm được bài tốt, một số em tự tin được trên 8, 9 điểm.

Ở điểm thi Trường THCS Thạch Bàn (Hà Nội), từ hơn 1h chiều, nhiều thí sinh đã đến điểm thi để tham dự môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đúng 1h30, trống điểm, các thí sinh được phép lên phòng để giám thị kiểm tra, gọi vào phòng thi​

Tại điểm thi Trường THCS Thạch Bàn, an ninh được bố trí nghiêm ngặt, lực lượng chức năng, tình nguyện viên luôn túc trực để hướng dẫn thí sinh.

Chiều nay, mặc dù chưa đến hết giờ làm bài, nhưng nhiều phụ huynh lo lắng, đến đứng đợi kín cổng Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) để mong ngóng con em ra.

Tổng số thí sinh dự thi môn Toán chiều nay là 1.197.195 em, đạt tỷ lệ 99,42%. Năm 2026 là năm có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay

Thí sinh rạng rỡ rời điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) sau khi kết thúc bài thi môn Toán

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, em Tuấn Phong, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cho biết, đề thi Toán năm nay phân loại khá cao, đề có 2 câu khó phân loại, còn các câu khác cũng dễ. Hôm nay làm bài thi em tập trung hơn nên làm bài tốt hơn những lần thi thử, em khá tự tin đạt được khoảng 8 điểm.

Em Tố Uyên, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Tố (Hà Nội) vừa ra khỏi điểm thi, nhìn thấy mẹ liền reo hò sung sướng. Cả 3 mẹ con ôm nhau khóc òa trong niềm hạnh phúc, tự hào. Tố Uyên cho biết, em rất vui vì em làm được bài hết tất cả bài thi môn Toán chiều nay, kể cả bài phân hóa khó, em tự tin đạt được trên 9 điểm

Em Nguyễn Thu Thảo, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) phấn khởi khi được thi tại trường và có kết quả làm bài thi Toán tốt. Theo em, đề vừa sức, em có thể đạt khoảng 8 5 điểm.

Em Phương Anh, tại điểm thi trường THPT Trần Phú chia sẻ, đề thi năm nay không quá khó, mức học lực trung bình khá như em cũng có thể đạt được 6-7 điểm. Nhiều bạn học lực khá giỏi dễ kiếm điểm cao hơn.

Nhiều thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng phấn khởi, vì đề thi vừa sức, có sự phân loại. Với các bạn học khá giỏi chắc chắn đạt điểm cao 9, 10.

Ra khỏi phòng thi ở điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hai Bà Trưng, Hà Nội) em Khôi Nguyên cũng phấn khởi khoe với mẹ khi kết quả làm bài khá. Theo em, đề môn Toán không khó, vừa sức với em, nên cũng có thể đạt 7 điểm.

Theo Bộ GD&ĐT, Kết thúc ngày thi thứ nhất, các Điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.