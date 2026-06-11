Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao với đề thi môn thi Toán tốt nghiệp THPT
Chiều nay 10/6, gần 1,2 triệu thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều em chia sẻ đề thi vừa sức và tự tin đạt điểm 8-9.
Bình Nguyên
Chiều nay, 10/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ghi nhận tại một số điểm thi tại Hà Nội của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các thí sinh đến điểm thi sớm để chuẩn bị tâm lý thoải mái trước giờ làm bài thi. Kết thúc môn thi, rời điểm thi, nhiều thí sinh phấn khởi do làm được bài tốt, một số em tự tin được trên 8, 9 điểm.
Ở điểm thi Trường THCS Thạch Bàn (Hà Nội), từ hơn 1h chiều, nhiều thí sinh đã đến điểm thi để tham dự môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đúng 1h30, trống điểm, các thí sinh được phép lên phòng để giám thị kiểm tra, gọi vào phòng thi
Tại điểm thi Trường THCS Thạch Bàn, an ninh được bố trí nghiêm ngặt, lực lượng chức năng, tình nguyện viên luôn túc trực để hướng dẫn thí sinh.
Chiều nay, mặc dù chưa đến hết giờ làm bài, nhưng nhiều phụ huynh lo lắng, đến đứng đợi kín cổng Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) để mong ngóng con em ra.
Nhiều thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng phấn khởi, vì đề thi vừa sức, có sự phân loại. Với các bạn học khá giỏi chắc chắn đạt điểm cao 9, 10.
Theo Bộ GD&ĐT, Kết thúc ngày thi thứ nhất, các Điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.
Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Chiều 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109
Chiều nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán (thời gian 90 phút) - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba dạng câu hỏi: lựa chọn đáp án đúng, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn.
Trước đó, trong buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.
Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT gây bất ngờ, khó ‘mưa’ điểm 9
Theo nhiều giáo viên, đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 gây bất ngờ, phân hóa cao và khó xuất hiện 'mưa' điểm 9.
Sáng 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay ở mức vừa sức, không quá khó nhưng vẫn có những yêu cầu đòi hỏi khả năng cảm thụ và diễn đạt tốt.
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, một số giáo viên cho hay, phần lớn học sinh vẫn có thể hoàn thành bài làm ở mức cơ bản nhờ hệ thống kỹ năng đã được học và rèn luyện. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, đặc biệt từ 8,5 điểm trở lên, thí sinh cần có khả năng cảm thụ văn học, tư duy phân tích và năng lực diễn đạt tốt hơn, nhất là khi xử lý văn bản thơ. Sẽ khó có “mưa” điểm 9 giống như mọi năm.