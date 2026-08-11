Chặn bắt kịp thời nhóm thanh thiếu niên Gia Lai chuẩn bị gây rối

Sáng 11/8, Công an Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, một nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị xe máy, hung khí để gây rối đã được ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể, rạng sáng 10/8/2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT và Công an phường Quy Nhơn Nam ttuần tra công khai kết hợp hóa trang, mật phục, ghi hình trên các tuyến đường trung tâm khu vực Quy Nhơn đảm bảo an ninh trật tư về đêm.

Đến khoảng 00h30’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nhóm 10 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, độ chế, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương... thuộc địa bàn các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, gây mất an ninh trật tự.

Công an kiểm tra nhanh ma tuý, nồng độ cồn. Ảnh CA Gia Lai

Ngay lập tức, tổ công tác bí mật bám theo nhóm đối tượng, đồng thời thông báo lộ trình cho lực lượng tuần tra công khai tổ chức đón lõng, chặn bắt.

Phát hiện bị theo dõi, nhóm thanh thiếu niên tách ra, bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, chặn bắt 02 phương tiện đưa người cùng phương tiện về trụ sở Công an để làm rõ.

Nhóm đối tượng bị phát hiện gây rối tại cơ quan Công an. Ảnh CA Gia Lai

Khai thác nhanh, lực lượng Công an tiếp tục truy tìm, đưa thêm 04 trường hợp liên quan về trụ sở Công an. Kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên này đang chuẩn bị hung khí mục đích đi gây rối. Công an đã thu giữ 01 cây kiếm được đối tượng cất giấu, chuẩn bị sử dụng.

Trong số các trường hợp bị phát hiện, xử lý có trường hợp T.P.L. (SN 2011, trú phường Quy Nhơn Nam) từng bị lực lượng Công an tạm giữ phương tiện, xử lý về hành vi gây rối vào đêm 25/7/2026 trên địa bàn phường Quy Nhơn.