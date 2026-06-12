Đề thi và gợi ý đáp án môn Sử thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 12/6, cùng với nhiều môn tự chọn khác, gần 600.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Trong nhóm khoa học xã hội, lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với 570.800 em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có thời gian làm bài 50 phút với 24 mã đề khác nhau. Ngay sau khi hết giờ làm bài, đề thi và đáp án các mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trở thành chủ đề được học sinh, phụ huynh và giáo viên mong đợi.

Môn lịch sử có thí sinh đăng ký nhiều nhất trong tổ hợp khoa học xã hội. Ảnh Bình Nguyên

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sử- mã đề 0809 như sau:

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Gợi ý đáp án tham khảo môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026- mã đề 0809 do tuyensinh 247 thực hiện

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