Nữ giám đốc tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời” hầu tòa

Sau khi đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy khi hàng nghìn khán giả đã có mặt, nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà chính thức bị đưa ra xét xử.

Sáng 11/8, TAND khu vực 2, Hà Nội đưa Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa dối khách hàng theo điểm d, khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, tại phiên tòa sáng 11/8. Ảnh sử dụng trong bài: Vietnamnet

Bị cáo Hà bị cáo buộc có hành vi gian dối trong quá trình tổ chức chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dẫn đến việc khách hàng mua vé nhưng không được xem chương trình như kế hoạch.

Theo hồ sơ, Công ty Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc đã triển khai bán vé chương trình từ tháng 10/2025. Đêm nhạc dự kiến tổ chức tối 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, Hà Nội.

Cơ quan tố tụng xác định, dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục thông báo sự kiện diễn ra theo kế hoạch, bán vé và thu tiền của khách hàng.

Đến ngày diễn ra chương trình, khán giả vẫn được mở cửa vào địa điểm và chờ đợi đến khoảng 20h30. Sau đó, ban tổ chức thông báo hoãn chương trình.

Cáo buộc cho rằng hành vi trên liên quan trực tiếp đến việc khách hàng đã bỏ tiền mua vé nhưng không được tham dự chương trình như thông tin đã quảng bá.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an tiếp nhận phản ánh của những người mua vé. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra.

Tại phiên tòa ngày 11/8, các tình tiết liên quan đến quá trình chuẩn bị, bán vé và tổ chức chương trình được đưa ra xem xét. Trách nhiệm hình sự của bị cáo sẽ được quyết định trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng và đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử.

Màn hủy show từng gây xôn xao dư luận

“Về đây bốn cánh chim trời” được quảng bá là chương trình tôn vinh 4 nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi... Vé chương trình có nhiều mức, từ 600.000 đồng đến 7 triệu đồng.

Chiều 28/12/2025, khi thông tin về khả năng hoãn show xuất hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc với phía tổ chức. Đại diện Công ty Ngọc Việt Education khi đó cho biết đang tháo gỡ vướng mắc và khẳng định chương trình vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30, khi khán giả đã có mặt đông đủ, ban tổ chức bất ngờ thông báo hoãn. Một số khán giả bức xúc, lên sân khấu yêu cầu được đối thoại với nhà sản xuất.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau đó yêu cầu Công ty Ngọc Việt Education giải quyết các vấn đề phát sinh và bảo đảm quyền lợi của những người đã mua vé.

Sự cố cũng khiến một số nghệ sĩ tham gia chương trình lên tiếng về cách phối hợp của đơn vị tổ chức. Phía gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đồng thời phản ánh vấn đề liên quan đến việc thanh toán bản quyền tác phẩm được sử dụng trong chương trình.

Sau khi show bị hoãn, bà Nguyễn Thị Thu Hà lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời cho biết sẽ hoàn tiền cho những người không muốn tiếp tục chờ chương trình được tổ chức lại.

Trước những phản ánh của khán giả, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Công ty Ngọc Việt Education khẩn trương giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người mua vé và chịu trách nhiệm theo quy định.

Cùng thời điểm, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của một số khán giả liên quan đến việc mua vé chương trình. Quá trình xác minh sau đó tập trung làm rõ việc tổ chức, quảng bá, bán vé và thu tiền của Công ty Ngọc Việt Education cũng như vai trò của bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hà để điều tra về hành vi bị cáo buộc. Sau quá trình tố tụng, nữ giám đốc bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND khu vực 2, Hà Nội.