Đấu thầu xã Khánh Hưng: Công Vinh VH trúng thầu sau khi đối thủ trượt bước năng lực

Công ty Công Vinh VH được lựa chọn tại dự án của xã Khánh Hưng. Đối thủ cạnh tranh duy nhất đã không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và không làm rõ hồ sơ dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/5/2026, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 491/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng Láng nhựa các trục đường CDC Thái Quang. Quyết định này do phó giám đốc phụ trách Lê Tài Lộc ký duyệt.

Quyết định số 491/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Diễn biến gói thầu Láng nhựa các trục đường CDC Thái Quang

Gói thầu Thi công xây dựng Láng nhựa các trục đường CDC Thái Quang là dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2026, có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH với giá trúng thầu đạt 5.836.508.020 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 6.032.130.000 đồng, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được xấp xỉ 3,24%, tương đương khoảng 196 triệu đồng.

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đã thu hút được hai nhà thầu tham gia, bước đầu đáp ứng đúng chủ trương mở rộng sự cạnh tranh trên không gian số. Tuy nhiên, đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2105/2026/BCĐG-TSB do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thành Công TSB lập, một bức tranh khác về chất lượng cạnh tranh dần hiện rõ.

Đối thủ duy nhất cạnh tranh trực tiếp với Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH là Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ (có giá dự thầu 6.008.170.019 đồng) đã phải dừng bước ngay từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm với những sai sót hết sức cơ bản.

Dấu hiệu đứt gãy từ hồ sơ của đối thủ

Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ bộc lộ hàng loạt lỗ hổng kỹ thuật khó lý giải đối với một doanh nghiệp tham gia dự án quy mô nhiều tỷ đồng. Trong khi yêu cầu của E-HSMT đòi hỏi máy lu rung tự hành trọng lượng tĩnh 25 tấn, nhà thầu này lại nộp hóa đơn của một chiếc xe lu bánh thép 9 tấn đã qua sử dụng. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ hệ thống máy móc lõi của ngành làm đường như máy phun nhựa đường công suất 190 cv, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa, thiết bị nấu nhựa 500 lít đều không có tài liệu chứng minh quyền sở hữu.

Đối với hạng mục vận tải, thay vì cung cấp ô tô tự đổ trọng tải 12 tấn, nhà thầu lại đưa ra thông tin xe 5 tấn. Về hồ sơ pháp lý, hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư có sự bất nhất mâu thuẫn về thời gian giữa tiêu đề (tháng 5/2025) và nội dung văn bản (tháng 5/2026), đồng thời hồ sơ cũng hoàn toàn thiếu vắng bản cam kết thực hiện hợp đồng theo quy định hiện hành.

Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở những sai sót kỹ thuật, mà nằm ở thái độ dự thầu. Khi bên mời thầu thực hiện đúng quy định pháp luật bằng việc phát đi yêu cầu làm rõ hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ đã chọn cách im lặng tuyệt đối. Việc một doanh nghiệp sẵn sàng nộp khoản bảo đảm dự thầu chín mươi triệu đồng nhưng lại phớt lờ quyền lợi giải trình cơ bản nhất đã tạo ra một "đường băng" thênh thang, không rào cản cho Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH dễ dàng về đích.

Năng lực của nhà thầu Công Vinh VH

Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH (MSDN: vn1102082701), có địa chỉ tại số 18-19, Đường Tỉnh 831, Ấp Rạch Bùi, Xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh, được thành lập năm 2025, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Ly

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia và trúng khoảng 10/10 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 21.296.764.858 đồng, trong đó với vai trò độc lập: 17.511.764.858 đồng, với vai trò liên danh: 3.785.000.000 đồng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay nhà thầu cũng đã trúng nhiều dự án có giá trị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó phải kể đến như: Gói thầu: Thi công xây dựng Láng nhựa các trục đường CDC Thái Quang tại Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, trị giá 5.836.508.020 đồng (trúng tháng 05/2026); Gói thầu số 01 (Chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương (giai đoạn 2)) tại Phòng Kinh tế xã Thạnh Hóa, trị giá 1.630.000.000 đồng (trúng tháng 05/2026); Gói thầu: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng NLMT: Đường cặp kênh Trung ương, Đường cặp tuyến dân cư KT35 và vị trí Ngã 3 đường cặp kênh Gò Thuyền và đường KT2 tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh, trị giá 1.394.000.000 đồng (trúng tháng 03/2026); Gói thầu: Thi công Cống Đòn Dong ấp Bình Tây 1 xã Bình Hiệp thuộc Dự án Cống Đòn Dong ấp Bình Tây 1 xã Bình Hiệp tại Ban Quản lý Dự án xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, trị giá 1.589.264.557 đồng (trúng tháng 03/2026)

Góc nhìn chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, sự góp mặt của nhiều nhà thầu là tín hiệu vui, nhưng tính hiệu quả thực sự chỉ đến khi các hồ sơ đều đạt chất lượng cao và các bên quyết liệt giành phần thắng để giảm giá thành cho nhà nước. Hiện tượng nộp hồ sơ nhiều sai sót rồi "bỏ cuộc" giữa chừng ở khâu làm rõ khiến dư luận hoàn toàn có cơ sở để băn khoăn về tính thực chất của các cuộc cạnh tranh này.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, pháp luật đấu thầu hiện hành đã lường trước những lỗ hổng từ việc nhà thầu thiếu nghiêm túc và đã trang bị công cụ kiểm soát rất mạnh tay. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không chỉ là nơi so kè về giá, mà còn là cuốn sổ lưu vết uy tín của từng doanh nghiệp. Việc xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh trách nhiệm giải trình chính là biện pháp mạnh mẽ nhất để thanh lọc môi trường đầu tư, loại bỏ tư duy dự thầu mang tính hình thức.