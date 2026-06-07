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Bạn đọc - Phản biện

Bất thường những gói thầu 'bách phát bách trúng' của Ngọc Công [Kỳ 1]

Xây dựng Ngọc Công liên tục được chủ đầu tư cấp xã tại Lâm Đồng chỉ định thực hiện hàng loạt gói thầu hạ tầng với quy trình thương thảo, phê duyệt thần tốc đến ngỡ ngàng.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là những trụ cột không thể tách rời trong hoạt động quản lý vốn đầu tư công, đặc biệt là tại các dự án kiến thiết cơ sở hạ tầng nông thôn cấp xã. Việc đánh giá năng lực của một nhà thầu không chỉ dựa trên các bộ hồ sơ pháp lý nộp trên giấy, mà còn phải thông qua lịch sử tham gia thị trường đấu thầu thực tế có sự cọ xát.

Trích xuất dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Công đang sở hữu một bảng thành tích "đánh đâu thắng đó" đầy kinh ngạc, vắng bóng hoàn toàn sự cạnh tranh đối kháng tại nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở các địa phương tại Lâm Đồng.

Bức tranh đấu thầu "bách phát bách trúng"

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Công mang mã số thuế 3603930346, có địa chỉ trụ sở đóng tại Tổ 1, Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, thành phố Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mang mã số 00076490 cho đa dạng các lĩnh vực thi công (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp), doanh nghiệp này đã nhanh chóng tạo lập được một vị thế vô cùng vững chắc tại các địa bàn lân cận ngoài ranh giới thành phố Đồng Nai. Thống kê chi tiết cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 29 gói thầu quy mô lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã bứt phá ngoạn mục khi trúng thầu tới 27 gói, trượt 1 gói và 1 gói hiện chưa có kết quả phê duyệt chính thức.

Tỷ lệ thắng thầu của Xây dựng Ngọc Công đạt mức xấp xỉ 93% – một con số tiệm cận mức tuyệt đối mà hiếm có tổ chức xây dựng nào đạt được trong một môi trường mua sắm công được kỳ vọng là khốc liệt. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng độc lập được ghi nhận lên tới 11.604.764.966 đồng. Đặc biệt, xuyên suốt quá trình tham gia thị trường đấu thầu, Xây dựng Ngọc Công luôn duy trì chiến lược "một mình một ngựa", 100% trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập và chưa từng phát sinh bất kỳ liên danh nào với các đơn vị khác.

Hệ sinh thái "sân nhà" tại cơ sở

Hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu chủ lực của Ngọc Công không dàn trải đồng đều mà quy tụ chủ yếu tại các dự án đầu tư công của chính quyền cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan chủ đầu tư tại đây dường như đã trở thành "khách hàng thân thiết", liên tục trao các gói thầu hạ tầng cho doanh nghiệp này.

Dữ liệu ghi nhận Ngọc Công có lịch sử giao dịch với 10 chủ đầu tư, mang lại tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối. Đơn cử, tại UBND xã Nam Chính, doanh nghiệp tham gia 9 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 9 gói. Kịch bản chiến thắng 100% không có đối thủ tiếp tục lặp lại tại UBND xã Trà Tân với 6/6 gói thầu trúng tuyệt đối, và tại UBND xã Tân Hà với 4/4 gói thầu đều lọt vào tay Ngọc Công.

Điểm chung lớn nhất của toàn bộ các gói thầu mang lại nguồn thu khổng lồ này là đều được các chủ đầu tư áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn". Qua đó, chủ đầu tư trực tiếp gửi dự thảo hợp đồng và đàm phán với Ngọc Công mà không cần thực hiện bước lập và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cạnh tranh công khai, triệt tiêu hoàn toàn sự tham gia của đối thủ cùng ngành.

Gói thầu gần 2 tỷ, thương thảo thần tốc trong 48 giờ

Lật mở các hồ sơ gốc được ban hành trong tháng 5/2026, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước quy trình lập hồ sơ, đàm phán, thương thảo và phê duyệt trúng thầu diễn ra với tốc độ mang dáng dấp của sự rập khuôn.

Cụ thể, tại Gói thầu số 04: Làm hệ thống mương thoát nước tuyến đường 23/3 do Văn phòng HĐND và UBND xã Hoài Đức (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư. Chánh Văn phòng Mai Thị Kim Lệ trực tiếp ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 44/QĐ-VP vào ngày 08/5/2026. Chỉ vài ngày sau, đến ngày 14/5/2026, Quyết định số 48/QĐ-VP ra đời, trao gói thầu trị giá 801.984.875 đồng cho Ngọc Công thi công trọn gói.

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Nguồn MSC

Sự khẩn trương này tái hiện song song tại Gói thầu số 04: Làm hệ thống mương thoát nước tuyến đường 30/4 và đường Trần Phú. Cùng ngày 08/5/2026, Quyết định Kế hoạch số 45/QĐ-VP được ký. Thật trùng hợp, đúng ngày 14/5/2026, Quyết định số 46/QĐ-VP ra đời, chỉ định Ngọc Công trúng thầu với mức giá 1.056.124.801 đồng. Việc thương thảo tài chính hoàn tất trơn tru, song song cùng lúc phản ánh một quy trình dường như đã định hình sẵn.

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Nguồn MSC

Mức độ "thần tốc" đạt đỉnh điểm tại Gói thầu Bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội đồng xã Đức Linh (đợt 1) với mức giá dự toán 1.917.710.023 đồng. Quyết định Kế hoạch số 26/QĐ-VP được Chánh Văn phòng Đỗ Văn Tư ký ngày 27/5/2026. Đáng kinh ngạc, chỉ đúng 02 ngày sau (29/5/2026), biên bản thương thảo phức tạp đã chốt hạ thành công và Quyết định số 27/QĐ-VP phê duyệt trúng thầu (1.869.000.000 đồng) được duyệt.

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Nguồn MSC

Trong bối cảnh luật pháp quy định chặt chẽ về trình tự thẩm định, việc hoàn thiện toàn bộ quy trình chỉ định thầu rút gọn cho dự án gần 2 tỷ đồng chỉ trong 48 giờ đồng hồ là một hiện tượng khiến dư luận quan tâm, đặt dấu hỏi lớn về chiều sâu thẩm định của cơ quan quản lý. Quá trình này có dấu hiệu chỉ mang tính hoàn thiện thủ tục hành chính cho đối tác đã được "chọn mặt gửi vàng", đi ngược nỗ lực kiến tạo môi trường cạnh tranh minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mổ xẻ tính hiệu quả từ những dự án chỉ định thầu của Xây dựng Ngọc Công.

THỜI HẠN VÀNG TRONG CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Công khai thông tin trong đấu thầu không chỉ là chuẩn mực đạo đức công vụ, mà còn là mệnh lệnh bắt buộc mang tính pháp lý tối cao. Sự minh bạch đóng vai trò như một "màng lọc" quyền lực, giúp ngăn chặn từ sớm các nguy cơ tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và sự hình thành các sân sau trong hoạt động mua sắm công.

Nhằm đảm bảo hệ thống đầu tư công vận hành dưới ánh sáng của sự giám sát, pháp luật đã vạch ra những lằn ranh thời gian cực kỳ nghiêm ngặt. Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, thời hạn bắt buộc để Bên mời thầu công bố thông tin kết quả đấu thầu (kể cả chỉ định thầu rút gọn) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.

Mốc "07 ngày làm việc" là "thời hạn vàng" của sự minh bạch. Khoảng thời gian này đủ để hoàn thiện văn thư, nhưng cũng đủ khắt khe để ngăn chặn hành vi giấu giếm, bưng bít thông tin. Việc công bố sớm là cơ sở cốt lõi để cộng đồng giám sát và kích hoạt quyền kiến nghị nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, chèn ép hoặc ưu ái bất thường.

Thực tiễn cho thấy, các vi phạm thường nảy sinh từ khâu "ngâm" hồ sơ, cố tình chậm trễ nhằm tạo tình thế "sự đã rồi". Khi hợp đồng đã bí mật ký kết và tiền tạm ứng giải ngân, việc khắc phục hậu quả trở nên vô cùng phức tạp. Hành vi này không chỉ gây thất thoát nguồn lực Nhà nước mà còn tước đi cơ hội cạnh tranh của các nhà thầu chân chính, làm suy giảm niềm tin vào tính liêm chính của hệ thống chính quyền cơ sở.

#Ngọc Công #gói thầu #Lâm Đồng #chủ đầu tư #hạ tầng #thầu thảo

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