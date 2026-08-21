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Sống Khỏe

Đau chân và ngực, cụ ông 84 tuổi cùng lúc mắc 3 bệnh mạch máu nguy hiểm

Nhờ can thiệp nội mạch, người bệnh nhanh chóng cải thiện triệu chứng, hạn chế nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và hoại tử chi.

Thúy Nga

Cùng lúc tổn thương nhiều hệ mạch máu

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một người bệnh nam 84 tuổi mắc đồng thời bệnh lý tại nhiều hệ mạch máu do xơ vữa. Các tổn thương gây hẹp, tắc ở động mạch vành, động mạch cảnh và động mạch chi, khiến người bệnh đứng trước nguy cơ xảy ra nhiều biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Theo đó, người bệnh thường xuyên xuất hiện đau hai chân ngay cả khi nghỉ, kèm những cơn đau tức ngực. Bên cạnh đó, người bệnh từng có biểu hiện chóng mặt, tê yếu nửa người, làm dấy lên nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

Tình trạng xơ vữa động mạch lan tỏa khiến người bệnh phải đối mặt đồng thời với nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và thiếu máu chi tiến triển đến hoại tử.

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Ca can thiệp diễn ra an toàn,giúp tái lập lưu thông máu - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, ở người cao tuổi, việc điều trị những tổn thương mạch máu phức tạp càng cần được cân nhắc kỹ bởi nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật có thể cao.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh và giải thích các phương án điều trị, ê-kíp lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch nhằm tái lập dòng máu qua các vị trí bị hẹp, tắc mà không cần thực hiện phẫu thuật mở.

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Ê-kíp thực hiện can thiệp - Ảnh BVCC

Can thiệp nội mạch, người bệnh nhanh chóng hồi phục

Ca can thiệp được thực hiện an toàn, giúp tái lập lưu thông máu, cải thiện tình trạng thiếu máu tại các cơ quan và giảm nguy cơ xảy ra các biến cố mạch máu nghiêm trọng.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau can thiệp, người bệnh đã có thể ăn uống và đi lại. Các triệu chứng thiếu máu não thoáng qua, đau tức ngực và đau cách hồi ở chân cũng thuyên giảm.

Với người bệnh cao tuổi, đây là một trong những ưu điểm đáng kể của can thiệp nội mạch. So với phẫu thuật mở trong những trường hợp phù hợp, phương pháp này thường giúp giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và tạo điều kiện để người bệnh sớm vận động.

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Các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch cảnh báo, ca bệnh ở cụ ông 84 tuổi cho thấy xơ vữa động mạch có thể không chỉ khu trú ở một vị trí mà ảnh hưởng đồng thời nhiều hệ mạch trong cơ thể. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, đau chân khi đi lại hoặc khi nghỉ, chóng mặt, tê yếu tay chân thoáng qua, người dân cần đi khám sớm để được đánh giá nguy cơ tim mạch và mạch máu não.

Phát hiện và điều trị kịp thời các tổn thương mạch máu có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu chi nặng, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ xơ vữa.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

- Đau hoặc tức ngực, đặc biệt khi gắng sức.

- Đau chân khi đi lại hoặc đau ngay cả lúc nghỉ.

- Chóng mặt, tê yếu tay chân thoáng qua.

- Méo miệng, nói khó, yếu liệt đột ngột một bên cơ thể.

- Chân lạnh, tím tái, đau tăng hoặc có dấu hiệu thiếu máu nuôi chi.

- Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không tự theo dõi tại nhà.

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